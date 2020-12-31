بكوب واحد سحري تذوب دهون كرشك وتخسس البطن حتى لو كبيرة و مدلدله

تذوب دهون كرشك وتخسس البطن ، الكرش أكثر مشكله يعاني منها الرجال والسيدات لأنها تعطي مظهر غير مرغوب فيه، والكل يريد الحصول على القوام المثالي والمعدة المسطحة. السيدات أكثر من يعانى من ترهلات البطن والبطن المدلدلة وذلك بسبب الحمل والولادة والتغيرات الهرمونية، لكن هل يوجد وصفه سحريه لتخسيس الكرش ونسف دهون البطن؟ وصفه سحريه لتخسيس الكرش تذوب دهون كرشك وتخسس البطن نقوم بإضافة مجموعه من الزيوت التي تساعد على تذويب الدهون مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الروز ماري وزيت البابونج وزيت الشاي الأخضر.

نضعهم في عبوه محكمه ثم نضعهم في الميكروويف لمده عشر ثواني.

نستعمل هذه الخلطة قبل النوم وعند ممارسة الرياضة أو مجهود بدني بدهن قليل منها على منطقه البطن ثم نلف البطن باسترتش رول.

مع الاستعمال المتكرر لهذه الخلطة ستلاحظين أن محيط البطن أصبح نحيفاً واختفاء الترهلات. مشروبات لتخسيس الكرش ونسف دهون البطن ممارسة الرياضة بانتظام واتباع العادات الغذائية السليمة هي الحل الأمثل لتخسيس الكرش.

شرب كوب من الماء الدافئ المضاف إليه عصير نصف ليمونه وملعقة من العسل الأبيض يساعد في تذويب دهون البطن والأرداف ويقضي على الدهون البطن والجسم والأرداف .

شرب كوب من الشاي الأخضر بدون سكر مرتين أو ثلاثة يومياً.

شرب مغلي الكمون والزنجبيل والنعناع مره يومياً له مفعول السحر لتخسيس الكرش ونسف دهون البطن.

الإكثار من شرب الماء له الكثير من الفوائد بالإضافة لتخسيس منطقة البطن.

شرب كوب من عصير العنب كل يوم قبل النوم يحفز إنتاج الأنسولين وبالتالي يقلل من الدهون . وصفه سحريه لتخسيس الكرش تذوب دهون كرشك وتخسس البطنمشروبات لتخسيس الكرش ونسف دهون البطن أسباب ظهور الكرش ودهون البطن أسباب ظهور الكرش ودهون البطن العادات الغذائية السيئة مثل الإكثار من الأكل الغير صحي والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وأيضاً المشروبات التي بها كميات كبيرة من السكريات . عدم ممارسة الرياضة بانتظام وقلة الحركة قد تكون سبب في ظهور الكرش وتراكم الدهون في منطقة البطن . الحمل والولادة قد يكون سبب في حدوث ترهل دهون البطن . القلق والتوتر قد يكونون سبب في عسر الهضم والقولون العصبي مما يساعد على ظهور الكرش . في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على أسباب ظهور الكرش ودهون البطن وعن أفضل الزيوت والمشروبات لتخسيس الكرش ونسف دهون البطن .

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