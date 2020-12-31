وصفة تكثيف وتطويل الشعر وعلاج التساقط وحل مشكلة الشيب المبكر والفراغات

وصفة تكثيف وتطويل الشعر من الجذور وحل مشكلة تساقط الشعر وعلاج الشيب المبكر والتي تتكون من مكونات بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق، حيث يجمع شرائها بأقل تكلفة من العطار، وهي مزيج من عدة أعشاب سيتم تجهيزها واستخدامها على الشعر كبخاخ يومي، فلن تضطرين إلى غسيل الشعر عند كل استخدام حيث أنها لن يتم استخدام مكونات تستلزم غسيل الشعر بعدها، وهذه الوصفة تقضي تماما على مشكلة تساقط الشعر بحسب تجربة العديد من السيدات التي قامت بإبداء آرائهن بعد استخدامها لفترة من الوقت، حيث جاوبن بالقطع بتوقف تساقط الشعر تماما بعد عدة استخدامات متتالية للوصفة، بل وأنه يمكن استخدام تلك المكونات في وصفات فرد وتنعيم الشعر أيضا، وهو بالطبع ما سيترتب عليه حدوث كثافة لشعرك وزيادة غزيرة فيه وفي طوله.

المكون الأول هو نبات الروزماري والذي يباع في جميع محلات العطارة حيث نأخذ منه ملعقتين كبيرتين ونضعهم في برطمان زجاجي، والمكون الثاني هو ورق اللورة أو ورق الغار حيث يضاف حوالي 5 ورقات أو ما يعادلهم إن كانت الورقات ليست سليمة، وثالثا نقوم بإضافة مقدار ملعقتين كبيرتين من ورق السدر، المكون الرابع هو الخزامي فنقوم بإضافة ملعقة ونصف كبيرة منه.

يتم تسخين مقدار 2 كوب كبير من الماء على النار لدرجة الغليان، ثم يتم إضافته على المكونات الموضحة، ويمكن وضع تلك المكونات للغلي على النار، ويتم التقليب طوال تلك الفترة حتى تغلي وترفع من على النار، وفي كلا الحالتين يتم تغطية الماء للحفاظ على الزيوت الموجودة به من التطاير، وبعد أن يبرد الخليط يتم تصفيته في برطمان آخر، ليكون نظيف وجالي من الحبوب وأوراق الأعشاب، ثم يتم إضافة جزء من ذلك الماء إلى زجاجة بها بخاخ ويتم الرش بها على فروة رأسك مرة يوميا يفضل أن تكون قبل النوم إلى أن تتوقف جميع مشاكل شعرك، ويمكن الحفاظ على ذلك الخليط لمدة أسبوع ثم عمل كمية أخرى منه.

تحضير زيت تكثيف الشعر وتنعيمه

الخطوة الثانية في وصفة تكثيف وتطويل الشعر ووقف تساقط الشعر هي عن طريق تحضير كوب كبير من الزيت ونضعه في زجاجة صغيرة، وبالنسبة لنوع الزيت فيمكن استخدام زيت الذرة المخصص للطعام أو زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو كما يمكن عمل مزيج من الزيوت الطبيعية المتوفرة لديكم، ثم نضيف ملعقة من الخزامي في الزجاجة وتفريغ الزيت عليه والغلق بإحكام عليه ورجه جيدا بين الفترة والأخرى حيث سيترك على هذا الوضع لمدة ثلاثة أيام ويفضل أن يكون في مكان مظلم، وبعد ذلك يتم تصفيته من الخزامي واستخدامه كزيت طبيعي لشعرك عند الحاجة لذلك.