طريقة عمل كيكة الرواني، حيث تُعد الكيكة من الحلوى السهلة السريعة في الإعداد والتناول، فيحبها الكبار والصغار خاصة في الصباح الباكر كبديل لوجبة الفطور، ونظراً لتفشي فيروس كورونا والخوف من الطعام الملوث، فتسعي ربات المنزل لإعداد الحلوى بالمنازل تجنباً لحدوث أية أضرار لأهل منزلها، خاصة أنه لم يتم التأكد من أن تناول الأطعمة بالخارج يُصيب الإنسان بالفيروس أم لا، فلم تتضح الرؤية بعد بخصوص هذا الموضوع، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم عبر موقعنا خلال السطور القادمة، طريقة عمل كيكة الرواني في المنزل بالتفصيل. طريقة عمل كيكة الرواني في المنزل طريقة عمل كيكة الرواني في المنزل أولاً:- المقادير كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من دقيق السميد.

ربع كوب من جوز الهند.

كوبان من شربات العسل.

ملعقتين من الفانيليا.

خمس بيضات.

مربى البرتقال. ثانياً:- طريقة التحضير قومي برب البيض جيداً.

اضيفي الفانيليا على البيض.

قومي بوضع الدقيق الأبيض على دقيق السميد.

اضيفي ربع كوب من جوز الهند المبشور إلى الخليط السابق ذكره.

قومي بوضع العجين في صينية، ثم ضعيه في الفرن لمدة لاتقل عن نصف ساعة، ودرجة حرارة 180.

قومي بإخراج الكيك من الفرن بعد تمام الطهي، ثم اتركيه في الثلاجة ليبرد قليلاً، ثم ضيفي إليه المربى.

قطعيها إلى مثلثات ثم ضعيها في الثلاجة لا يتم حفظ كيك الرواني بالخارج بدرجة حرارة الغرفة، وذلك حتى لا تتلف بسبب المربى الموضوعة فوقها.

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