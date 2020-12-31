الطريقة السحرية لتطويل الاظافر في شهر واحد، فالاظافر عنوان جمال كل سيدة فهي تُعطي اليد مظهر رائع وجذاب وتهتم النساء بشكل خاص بشكل الاظافر وتنظيم طولها وتنظيفها بشكل دائم ومُستمر، ولكن بعض الفتيات يعانين من تكسر الاظافر وانها في بعض الاحيان تُصبح لينة وهناك البعض الآخر يعاني من انها لاتزيد في الطول من الاساس، وفي هذه المقالة خلال السطور القادمة سوف نُقدم لكم الطريقة السحرية لتطويل الاظافر في شهر واحد.

الطريقة السحرية لتطويل الاظافر

قبل البدء في كتابة الطريقة السحرية لتطويل الأظافر في اسبوع واحد لابد من معرفة اسباب توقف الاظافر عن النمو او تكسر الاظافر، والاسباب هي:-

١- الاصابة ببعض الامراض مثل فقر الدم.

٢- التعرض للماء بصفة مُستمرة.

٣- ارتطام الاظافر بشئ ما.

٤- عدم ترطيب الاظافر بشكل مستمر.

٥- نقص في بعض الفيتامينات في الجسم.

٦- طبيعة الأغذية التي يتم تناولها.

ثانياً:- الطريقة السحرية لتطويل الاظافر

يوجد بعض المواد الطبيعية التي يمكن ان تساهم في الحفاظ على الاظافر واطالتها،وهي:-

١- الثوم

له القدرة على اطالة الاظافر بسرعة لأن به مضادات الأكسدة التي تُعطي الاظافر القوة.

٢- زيت الزيتون

بالإضافة إلى اطالة الاظافر لا بد من العمل على ترطيبها، وذلك حتى لا تتكسر.

٣- زيت جوز الهند

له دور فعال في إزالة الجلد الزائد حول الاظافر والذي يعيق حركة نمو الاظافر