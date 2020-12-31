كيراتين طبيعي رهيب لفرد الشعر المجعد والخشن كالحرير من أول مرة

كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه من أول مرة نتيجته مضمونة وبدون آثار جانبية، تظهر نتيجته من الاستعمال الأول ويمكنك استخدامه بشكل أسبوعي كبديل لحمام الزيت، خلطة كريم اليوم لها فاعلية مذهلة بحق في تنعيم الشعر وفرده كالحرير، كما أنها مليئة بالعناصر المفيدة والمغذية للشعر التي تزيد من سمك الشعرة وكثافة الشعر ككل، وإذا نظرنا إلى مكونات الكريم نجد أنها عناصر أساسية في معظم كريمات فرد الشعر غالية الثمن، لذا فتابعونا للحصول على نفس النتيجة بأقل التكاليف ومن منزلك.

أفضل كيراتين طبيعي فرد وتنعيم الشعر

تتكون خلطة الكيراتين الطبيعي الذي يمكنك تحضيره من منزلك من العناصر التالية:

مقدار كوب من الحليب. مقدار ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين. مقدار ملعقة كبيرة من عسل النحل. مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. مقدار ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

كيفية تحضير الكريم وطريقة استخدامه

يتم تحضير وعاء وإناء للطهي لتحضير خلطة الكيراتين الطبيعي، حيث يتم استخدام الوعاء لخلط كل من النشا وبودرة الجيلاتين، وفي نفس الوقت يتم صب الحليب داخل الإناء ورفعه على نار هادئة ، بعد أن تصبح حرارة الحليب دافئة يتم إضافة زيت جوز الهند وبودرة الجيلاتين والنشا في الإناء، مع ضرورة إضافة المكونات بالتدريج مع التقليب المستمر، ويستمر وضع الخليط على النار مع التقليب حتى يتم الحصول على قوام سميك للخليط، بعد الحصول على قوام سميك يتم رفع الإناء من على النار وتركه جانباً ليبرد، بعد ذلك يتم إضافة مقدار العسل والليمون وتقليب الخليط مرة أخيرة، ويصبح بذلك جاهزاً للاستعمال.

طريقة استعمال بديل الكيراتين

يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع شعرك ثم يتم تجفيف الشعر بالمنشفة وتركه في الهواء حتى يجف تماما، بعد ذلك يتم تمشيط الشعر برفق بواسطة مشط خشبي لفرد الخصلات والتخلص من أي تشابك بالشعر، ثم يتم تقسيم الشعر لخصلات صغيرة وفرد كريم الكيراتين الطبيعي باستخدام فرشاة الصبغة، يتم توزيع الكريم بداية من الجذور وحتى الأطراف مع تمشيط الشعر لأسفل وتركه مفروداً لمدة نصف ساعة، يشطف الشعر بعد ذلك بالماء والبلسم فقط ولا يتم استخدام الشامبو، ويمكنك تكرار تلك الطريقة مرة أسبوعياً للحصول على شعر ناعم أملس بشكل مستمر.

أما إذا كنت تبحثين عن علاج فعال لتساقط الشعر فننصحك بوصفات البصل المعروفة لمنع سقوط الشعر بسرعة، ويمكنك استعمال خلطة عسل النحل وعصير البصل وتركها لمدة ساعة على شعرك مع تكرار وضع هذه الخلطة أسبوعيا، كما يمكنك استعمال ماسك البصل وزيت الخردل بنفس الطريقة، ودائما ما يأتي البصل بنتائج مذهلة عند استخدامه في علاج تساقط الشعر، كما يعتبر عامل حفاز لنمو الشعر وزيادة كثافته.