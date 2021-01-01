بسبوسة اللوتس اللذيذه.. طريقة جديدة ومبتكرة للبسبوسة لن تخطر على بالك

بسبوسة اللوتس اللذيذه ، تختلف وتتنوع طريقة عمل البسبوسة وفقاً لما يُضاف لها، وتعتبر هريسة السميد هي أقدم وأولى الحلويات الشرقية التي حققت انتشاراً كبيراً، ويختلف المؤرخون حول بدايتها، فمنهم من يرى أنها شامية الأصل ومنهم من يرى أنها مصرية الأصل وظهرت مع بداية الدولة العثمانية، فهي تحتوي على السميد كمكون أساسي لها بالإضافة إلى باقي المكونات الأخرى، وفي مقالنا هذا سوف نسرد طرق مُبتكرة لإعدادها بسهولة. بسبوسة اللوتس اللذيذه بسبوسة اللوتس اللذيذه المكونات: كوب واحد من السميد.

كمية مناسبة من بسكويت اللوتس المطحون.

السكر على حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت النباتي أو الذرة.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

علبة واحدة من القشطة.

حبتان من البيض. طريقة التحضير: نضع البيض في وعاء عميق ونخفقه جيداً.

نضيف إلى البيض كلاً من القشطة، والزيت النباتي ويتم خلطهم بشكل جيد.

نضيف إلى المكونات السابقة السكر، والبيكنج بودر، والفانيليا ونمزجهم حتى يُصبح لدينا مزيج متجانس.

نضيف السميد والبسكويت في صينية ونضيف المزيج السابق.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع الصينية ونتركها حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تُقدم. بسبوسة اللوتس بالخطوات بسبوسة اللوتس بالخطوات المكونات: كوبان من بسكويت اللوتس المطحون.

ثلث كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت.

بيضتان.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كمية مناسبة من الكريمة. طريقة تحضير بسبوسة اللوتس بالخطوات نمزج كافة المكونات السابقة جيداً.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ندهن صينية ونسكب فيها الخليط السابق ثم نضعها في الفرن.

نخرج الصينية بعد ذلك ونضيف إليها الكريمة الجاهزة وتُقدم بألف هنا. يوجد العديد من الطرق الجديدة والغريبة لعمل البسبوسة مثل بسبوسة الكاروهات أو بسبوسة بالقهوة وغيرها من الابتكارات المطبخية التي تُضفي عليها طعماً رائعاً

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