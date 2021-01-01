طريقة عمل كيكة الكوب في خمس دقائق في المنزل بأقل الإمكانيات

كيكة الكوب يعتبر الكيك من الحلويات التي يحبها الأطفال والكبار، ويعشقها الكثير في العالم ويحبونها ويحتوي على قيمة غذائية رهيبة، وتبحث السيدات على طرق مختلفة ومتنوعة واسرع وقت لعمل الكيك، يعتبر الكيك من ألذ وأشهى الحلويات المنتشرة في العالم بشكل كبير، وتكون مكوناتها الأساسية مثل السكر والدقيق وغيرها، ويمكن تقديم هذه الكيكة مع الشاي أو القهوة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كيكة الكوب، وكيكة الخمس دقائق بدون بيض في المنزل بسهولة.

مكونات عمل كيك الكوب

يحتوي كيكة الكوب على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كوب كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب صغيرة من السكر.

بيضة كبيرة.

ربع كوب صغيرة من الزيت النباتي.

ربع كوب كبيرة من الحليب السائل.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الكوب خطوة بخطوة كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به البيض مع الفانيليا، ثم نضيف السكر إلى الخليط، ونخفق جيداً مع الاستمرار. نقوم بإضافة الحليب، والزيت على الخليط السابق، مع الاستمرار في الخفق ونضيف الدقيق بالتدريج بعد نخله ونضيف اليه البيكنج باودر. نقوم بدهن ثلاث أكواب بالسمن، ثم نسكب الخليط فيهما إلى المنتصف. نقوم بتشغيل الميكروويف على درجة 180 درجة مئوية. نقوم بوضع الأكواب في الميكروويف لمدة خمس دقائق ونخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد وتقدم مع الشاي أو غيرها.

مكونات كيكة الخمس دقائق بدون بيض

سوف نتعرف على مكونات عمل كيكة الخمس دقائق بدون بيض كالتالي:-

كوب وربع من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الناعم.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

القليل من البيكنج صودا.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير كيكة الخمس دقائق

تحتوي كيكة الخمس دقائق بدون بيض على بعض الخطوات لتحضيرها وهي كالتالي:-