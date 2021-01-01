طريقة عمل ماسك الزنجبيل للوجه بمكونات طبيعية ونتيجة فعالة

يعد ماسك الزنجبيل من المسكات المفيدة لعلاج مشاكل الوجه، التي تتعرض لها كثير من النساء مثل حب الشباب والبثور السوداء فهي أمور تزعج كثير من النساء، لذلك تجد الكثير يبحث عن طريقة عمل مسكات طبيعية في المنزل للعناية بالبشرة والظهور دائما ببشرة مشرقة وجميلة، ويعد استخدامه شائع وكثير لما يحمله من فوائد عديدة للبشرة، كما أنه يحتوي علي مواد مضادة للالتهابات تساعد في علاج حب الشباب، وطرق استخدامه متنوعة فمنه المطحون ومنه الطازج وكلاهما يستخدم للعناية بالبشرة وإعطائها حيوية ونضارة طوال اليوم، ومن خلال هذا المقال سنقدم طريقة عمل ماسك الزنجبيل للعناية بالوجه.

مكونات عمل ماسك الزنجبيل للوجه

يتكون ماسك الزنجبيل الطازج من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

ملعقة من الزنجبيل الطازج المهروس.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقتين من العسل.

طريقة التحضير

يتكون ماسك الزنجبيل من مكونات بسيطة يمكنك تحضيرها باتباع الخطوات الآتية:ـ

في طبق صغير نقوم بخلط كلاً من الزنجبيل المهروس بشكل ناعم جداً مع ماء الورد والعسل، ونقلبهم جيداً. يتم تطبيق الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء. يتم تطبيق الماسك على البشرة مرتين في الأسبوع، للحصول على بشرة نضرة وذات لون موحد.

مكونات عمل خلطة الزنجبيل المطحون للبشرة

تتكون الخلطة من مكونات طبيعية تحمل فوائد عديدة للبشرة وهي كما يلي:ـ

ملعقة من الزنجبيل المطحون. ملعقة من العسل. ملعقة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير

يتم تحضير خلطة الزنجبيل المطحون بخلط المكونات الثلاثة معاً، حتي تتجانس مع بعضها البعض، ويتم تطبيق الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر ويتم استخدامه على الأقل مرتين في الأسبوع.

الزنجبيل المطحون يحتوي على مجموعة من العناصر والمعادن والفيتامينات، التي تساعد في العناية بالبشرة ويحتوي على مضادات أكسدة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، كما أنه يعمل كمقشر للبشرة ويساعد في إزالة طبقة الجلد الميتة ويساعد في نمو خلايا جديدة، كما أنه له أثر فعال في علاج الحبوب والبقع الداكنة، لذلك ينصح باستخدامه بشكل مستمر في وصفات العناية بالبشرة.