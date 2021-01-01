طريقة عمل مخلل الليمون في البيت بمكونات بسيطة وخطوات سريعة وطعم لذيذ

طريقة عمل مخلل الليمون , يعد من أجمل أنواع المخللات ويحبه الكثير لأنه يساعد على فتح الشهية ولذلك يبحث السيدات عن طريقة عمل مخلل الليمون مثل ما تباع بالمحلات ولذلك دعونا اليوم نقدم لكم خطوات إعداد مخلل الليمون خطوة بخطوة. طريقة عمل مخلل الليمون 1 كيلو ليمون.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة من العسل. طريقة التحضير أولًا يتم إحضار الليمون وغسله جيدًا بالماء وبعد غسله يتم تجفيفه.

بعد غسله يتم تقطيع الليمونة لأربع قطع بدون فصل الليمونه عنهم.

ويتم تكرار الخطوة في باقي الليمون وبعد الإنتهاء من التقطيع يتم وضع حبات الليمون في كيس بلاستيك.

ويوضع كيس الليمون بالثلاجة لمدة يوم كامل وبعد إخراجه من الثلاجة يتم إذابته من الثلج.

نحضر وعاء ونضيف إليه الملح ونضيف بكل ليمونة ملح وبعد ذلك يتم الرص في برطمان خاص بالتخليل وتكرر هذه الخطوة لعدة مرات.

وبعد الإنتهاء من الليمون ووضعه في البرطمان نحضر العسل وعصير الليمون والماء ويتم خلطهم ووضعهم بالاناء فوق الليمون.

وبعد ذلك يتم إغلاق البرطمان لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بحيث يستوى مخلل الليمون ويصبح ناضج وبعد نضوجه يمكنك تناوله والتمتع بطعمه اللذيذ. طريقة عمل مخلل الليمون بالبهارات كيلو ليمون.

كوب كبير من الملح.

½ كوب من عصير الليمون.

¼ كوب من زيت الزيتون.

¼ كوب من حبة البركة.

¼ كوب من الكمون. طريقة عمل مخلل الليمونطريقة التحضيرطريقة عمل مخلل الليمون بالبهارات طريقة التحضير أولًا نحضر الليمون ويتم غسله جيدًا بالماء، ويتم نقع الليمون في الماء لمدة أسبوع وكل يوم يتم تغير الماء وغسل الليمون.

ثم نحضر البهارات والملح والكمون والعصفر ويتم وضع علامة بالسكين بالليمون وتكون العلامة بالطول.

بكل حبة من الليمون نضع من البهارات والمكونات السابقة وبعد ذلك يرص الليمون ببرطمان من الزجاج وبعد الإنتهاء من حشو الليمون نضيف الماء والعصفر وعصير الليمون والماء ويغلق جيدا برطمان الليمون.

يترك البرطمان لمدة عشر أيام بدون فتحه وبعد ذلك يمكنك فتح الغطاء وتناول الليمون والتمتع بطعمه اللذيذ. طريقة التحضير

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