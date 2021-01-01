لسه صغيرة وعندك شعر ابيض استعيدي شبابك بملعقة واحدة علاج شيب الشعر نهائيا وللابد

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشعر الأبيض ينتشر بسرعة حتي لو كان شاب في مقتبل العمر، ومن اهم تلك الاسباب النقص الذي يحدث فى مادة الميامين الذي تساعد على جعل لون الشعر ثابت ولا يتغير، فعند توقف الشعر عن افراز تلك المادة يبدا بالتحويل للون الرمادي وبعدها يتبدل إلي الابيض. الاسباب التي تساعد على انتشار الشعر الأبيض يرجع السبب ىتدم تناول كميات اكل صحية او عدم تناول الفواكه والخضروات الطازجة والتي تحافظ على الجسم والشعر.

قد يكون الشيب وراثي داخل العائلة فقد يكون اللون الطبيعي للشعر هو الأبيض.

يمكن ظهور الشيب نتيجة نقص احد الفيتامينات المهمة مثل فيتامين ب 12.

يتبدل شعر المدخنين سريعا بسبب الاضرار الناتجة عن التدخين بشكل مضاعف عن غير المدخنين.

من الطبيعي تغير لون الشعر بالنسبة للأشخاص العصبيبن او دائمي التوتر بسبب الضغط النفسي الشديد الذي يحدث لهم.

قد يرجع السبب العديد من المشاكل التي تحدث داخل الغدة الدرقية والتي ينتج عنها الامراض المزمنة مما يجعل الشعر بلون غير اللون الطبيعي. علاج الشيب يمكن التخلص من الشعر الأبيض من خلال استشارة الطبيب فور ظهور تغير في لون الشعر.

مع مراعاة تناول الاطعمة المختلفة التي تساعد على مد الجسم بجميع الفيتامينات التي يحتاجها.

فيمكن تناول اللحوم وبعض انواع الاسماك التي تحتوي على فيتامين بي 12.

كما يمكن تناول بعض المكسرات للحصول على الفيتامينات الناقصة بالجسم.

الحد من التدخين ويفضل تجنبها تماما للحصول على صحة جيدة.

الاهتمام بالشعر بالطريقة المناسبة فلا يسمح باستخدام طرق خاطئة للعناية به.

تجنب استخدام مكواه الشعر وما يشابهها فهي تساعد على اتلاف الشعر ومن ثم تعرقل نموه وتجعل اللون يتغير.

تجنب التقلبات المزاجية قدر الامكان وعدم التهور والتعصب بصورة متكررة. الحناء لعلاج الشيب الاسباب التي تساعد على انتشار الشعر الأبيضعلاج الشيبالحناء لعلاج الشيب مكونات الوصفة: ملعقتين من الحنة.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقتين من الماء. طريقة التحضير: نقوم بخلط الحنة والكركم معا.

نبدا باضافة خل التفاح عليهما وتعليمهم.

نضيف الماء على الخليط ونقلب جيدا.

سوف تصبح عجينة رطبة يمكن توزيعها علي الشعر.

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