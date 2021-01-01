العناية بالبشرة والاهتمام اليومي بها وفوائد ماء الأرز لتفتيح وتنعيم البشرة

العناية بالبشرة، تحرص كل الفتيات والسيدات على التمتع ببشرة مشرقة وناعمة كبشرة الأطفال لتصبح أكثر ثقة في جمالها وأنوثتها وذلك يتم من خلال الاهتمام اليومي الصحيح بالبشرة واستخدام الوصفات الطبيعية الآمنة في تجميل وعلاج مشكلات البشرة والبعد كل البعد عن المكياج ومستحضرات التجميل التي من الممكن أن تحتوي على مواد كيميائية من الممكن أن تسبب الكثير من المشكلات للبشرة وفي تلك المقالة نقدم لكي خطوات العناية بالبشرة والاهتمام اليومي بها كما نطلعكم على أهم الفوائد السحرية لماء الأرز التي تفيد في تفتيح وتنعيم بشرتك.العناية بالبشرة والاهتمام اليومي بها
أي شي نعتني ونهتم به يصبح أفضل وأجمل وهذا ما تتطلبه بشرتك لكي تصبح أكثر جمالاً وإشراقاً فكل ما يجب علكيي هو عنايتها وعدم استخدام ما يؤذيها أو يضرها وسوف نقدم لكي بعض النصائح التي تساعدك وتفيدك في العناية بالبشرة لتصبحي أكثر جمالاً.
- عدم استخدام ووضع المركبات الكيميائية على بشرتك.
- استخدام غسول مناسب لنوع بشرتك ويفضل أن يكون من المواد الطبيعية.
- عدم ترك المكياج على وجهك لساعات طويلة.
- عدم تعرض البشرة لأشعة الشمس المباشرة لساعات طويلة.
- استخدام مقشر للبشرة مرة في الأسبوع.
- ترطيب البشرة بمرطب يتناسب مع نوع بشرتك.
- الاهتمام بالنظام الغذائي وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة.
- الحرص على شرب قدر كافي من المياه يومياً.
- استخدام الوصفات الطبيعية التي تعد أكثر أماناً في تجميل وعلاج مشكلات البشرة.
- البعد عن القلق والتوتر والذي يجهد بشرتك.
لماء الأرز فوائد كبيرة ومهمة للبشرة ويعد وصفة طبيعية أكثر أماناً يمكن استخدامها في العناية والاهتمام بالبشرة ومن أهم فوائد ماء الأرز التالي:
- تفتيح وتوحيد لون البشرة.
- تنعيم البشرة.
- علاج حب الشباب وتهيج البشرة.
- يمنع ظهور الرؤوس السوداء.
- يمنع ظهور علامات الشيخوخة على البشرة.
يتم تحضير ماء الأرز عن طريق غسل كوب من الأرز ونقعه في كمية مناسبة من الماء لمدة نصف ساعة ثم يتم تصفية الماء في زجاجة وبذلك تكون جاهزة للاستخدام ويمكن الاحتفاظ بزجاجة ماء الأرز في الثلاجة وتكون صالحة للاستخدام لمدة ثلاثة أيام فقط.
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