طريقة عمل الهمبورجر في البيت

الهمبورجر هو من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار خاصة الصغار وهو من الأكلات الجاهزة السريعة التي نلجأ لها عندما نكون خارج المنزل ولكن هو أيضا من الأكلات السريعة التي نستطيع تحضيرها لأطفالنا في المنزل والاستغناء عن تناوله بالخارج حفاظا على صحة أطفالنا ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة تحضير الهمبورجر في المنزل. طريقة تحضير الهمبورجر في البيت: طريقة تحضير الهمبورجر في البيت: المكونات : نصف كيلو من اللحم المفروم على ألا تقل نسبة الدهون بها عن 20%

2 ملعقة كبيرة من البقسماط الناعم

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

بيضة

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ربع ملعقة من جوز الطيب مطحون

ملعقة صغيرة زيت نباتي طريقة عمل الهمبورجر في المنزل : نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا حتى نحصل على عجينه متجانسة ومتماسكة

نحضر قوالب دائرية متساوية ونقوم بدهن هذه القوالب بالزيت

حتى لا تلتصق بها اللحم المفروم ثم نقوم بتقسيم اللحم المفروم بواسطة هذه القوالب

ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت

ثم نحضر مقلاة على أن تكون غير لاصقة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ونقوم بتسخينها على النار ثم نقوم بوضع قطع الهمبورجر في الزيت وننتظر دقيقة ثم نقلبها على الجهة الأخرى ونستمر في التقليب حتى ينضج

ثم نقوم برفع الهمبورجر من المقلاة إلى أن ينتهي كمية الهمبورجر التي لديكي

ثم نحضر قطع الخبز ونقوم بوضع الجهة الداخلية في المقلاة حتى تأخذ طعم الهمبورجر ثم نطفأ النار على المقلاة

نقوم بوضع شريحة الهمبورجر وشرائح الجبن الشيدر وصوص الكاتشب والمايونيز ، وشرائح الطماطم والخيار والخس والبصل المكرمل وبهذا سوف تحصل على ساندوتش الهمبورجر كما تقدمه اشهر مطاعم .

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