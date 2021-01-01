طريقة عمل فيليه الدجاج المشوي للرجيم

فيليه الدجاج المشوي ، من افضل وصفات الدجاج والوجبات التي يفضلها كل من يفكر في أكله سهلة وبسيطة وقليلة السعرات الحرارية، وفي مقال اليوم أعزائي متابعي موقع ثقفني، سوف نتعلم طريقة عمل الدجاج المشوي للرجيم، في وصفتنا ستحصلين علي وصفات الدجاج المشوي الأمثل وخفيف علي المعدة والأنسب للرجيم المثالي، حيث تستغرق هذه الوصفة مدة زمنية للطهي تصل إلي ثلاثون دقيقة وتكفي الكمية المجهزة بالمقادير المذكورة معنا لأربعة أشخاص للتقديم. تتبيله فيليه الدجاج المشوي مقدار ثلاثة اربع كوب من الزبادي.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

مقدار فص من الثوم كبير الحجم مطحون ناعم.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم.

مقدار ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ما يعادل رشه من الفلفل الأسود.

ما يعادل رشه من الشطة الحارة.

مقدار ربع ملعقة كبيرة من الكمون المطحون الناعم.

مقدار ربع ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة. مقادير فيليه الدجاج المشوي ( مكونات التغليفة ) مقدار اثنين ملعقة صغيرة من البقسماط.

مقدار كوب من الكويكر.

مقدار ربع كوب من جبنه البارميزان.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من الريحان.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من الشطة المجروشة الحارة.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ما يعادل رشه من الفلفل الأسود.

عدد اربع قطع من الدجاج الفيليه. طريقة عمل فيليه الدجاج المشوي في البداية يجب تقطيع الفيليه إلي قطعتين بالطول متساويين ثم احضري مطرقة الطعام وابدئي في الطرق عليها حتي تكون رقيقة السمك، ثم اتركيها جانباً لعمل التتبيلة.

ولتحضير تتبيلة الفيليه عليكِ أن تضعي في ظرف من النيلون خاص بالطعام كلاً من لبن الزبادي مع الثوم والملح والزنجبيل وأضيفي عليهم كمية من الفلفل والزيت والشطة والكمون وامزجي كل تلك المكونات مع تقليبها لعدة مرات حتي تمتزج الخلطة مع بعضها البعض، ثم ضعيها بالثلاجة مدة لا تقل عن ساعة كاملة.

عليكِ بتشغيل الفرن وتسخينه علي درجة 240 درجة مئوية.

وفي الوعاء الخاص بالكبه ( محضر الطعام ) ضعي الجبن مع البقسماط والكويكر والريحان والملح والشطة مع الفلفل وإكليل الجبل وقومي بتشغيلها لمدة بسيطة عدة ثواني ثم ضعي هذا الخليط في طبق كبير.

اغمسي الفيليه في خليط التغطية الذي سبق تجهيزه وقومي بتقليب قطع الفيليه فيه لأكثر من مرة وغطيه بالكامل ثم ضعي الشرائح في صينية وكرري الخطوات مع باقي القطع.

والآن من بخاخ الزيت كمية بسيطة من زيت الزيتون وبعض منه علي قطع الفيليه المتبلة، ثم ضعي الصينية داخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتي تأخذ لونها الذهبي الرائع وتنضج.

قدمي قطع الفيليه الدجاج المشوية في أطباق التقديم لضيوفك وأفراد أسرتك وبألف هنا. تتبيله فيليه الدجاج المشويمقادير فيليه الدجاج المشوي ( مكونات التغليفة )طريقة عمل فيليه الدجاج المشوي

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