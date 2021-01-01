طريقة تحضير عجينة البقلاوة بخطوات سهلة وبسيطة بطعم لذيذ

هي نوع من المعجنات المحلاة تتكون من عدة طبقات رقيقة من العجين ويتم حشوها بالمكسرات وفى الغالب يكون الجوز والفستق الحلبى ويتم تحليتها بإضافة الشربات إليها ويجعلها متماسكة وهى من الحلوى المشهورة بالمطبخ العربي والأسيوي ومعظم الشرق الأوسط وأيضا مشهورة بالمطبخ الشامي والمغربي والتركي وجنوب أسيا وهى احدي وهى اشهر الأطعمة في العالم.وهى تركية الأصل حيث تم تسميتها على اسم زوجة السلطان التركي بقلاوة وهى كانت ماهرة في إعداد الطعام ومرة طلب منها إحضار صنف جديد فاتت له بالبقلاوة.ودى احدي الحكايات التي رويت عن البقلاوة.

طريقة تحضير عجينة البقلاوة ومكوناتها

المكونات:

• كيلو جرام من الدقيق المخصص للحلويات.

• 2كوب من الماء.

• 1/2 كوب من الزبدة.

• ملعقة ملح صغيرة.

• كوب نشاء لاستخدامه في الفرد.

طريقة التحضير

• نقوم بإحضار وعاء كبير ويتم نخل الدقيق فيه مع الملح.

• ونقوم بوضع القليل من الزبدة باردة وغير ساخنة.

• نقوم بالعجن جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

• ونقوم بإضافة الماء بشكل تدريجي مع الاستمرار بالعجن وعند تكون عجينة متماسكة ولا تلتصق باليد.

• ثم نضع العجينة بوعاء كبير ونقوم بتغطيته بغطاء نظيف ونتركها لترتاح في درجة الحرارة العادية لمدة نصف ساعة.

• ثم نقوم بتقسيم العجين الى 10كرات أو على حسب الحاجة ونضعها في نفس الوعاء وتترك لمدة 10 دقايق وتغطي بكيس بلاستيك.

• ثم نرش النشا على سطح نظيف ونحضر احدي كرات العجين ونقوم بفردها جيدا بالنشابة ورشها بالنشا بشكل مستمر حتى تكون عجينة رقيقة.

• ونكرر نفس الخطوات في فرد الكرات الباقية ووضع الكرات التي فردناها في كيس بلاستيك وترش جيدا بالنشا ووضعهم بالثلاجة لفترة غير قليلة حوالى ساعة ونصف وتجد كانك عملت جلاش يدوى بسيط.

• نقوم بتحضير صينية خاصة لصنع البقلاوة ودهنها بالزبدة جيدا.

• ثم نخرج العجين من الثلاجة وفردها معا حتى يتكون عجينة الجلاش ثم تقسيمها الى قسمين بالتساوي لوضعها بالصينية

• وضع الرقاقة الأولي ودهنها بالزبدة ووضعها بالصينية والثانية والثالثة حتى تنتهى من الجزء الأول.

• ووضع الحشو الذي تم تحضيره سواء الفستق أو اللوز مع السكر.

• ثم وضع الجزء الثاني واحدة وواحدة تدهن بالزبدة وتضع الطبقة الثانية وهكذا حتى تنتهى من القسم الثاني وتبدأ تقسيمها كالجلاش.

• ووضع الزبدة على الوجه وإدخالها الفرن حتى تحمر.

• وعندما تخرج توضع لها الشربات ويسقى يبه جيدا ويتم تغطيتها حتى تتشرب.

• ثم نقوم بتقطيعها ووضعها بأطباق التقديم.

• وتقدم باردة أو ساخنة أو بدرجة حرارة الغرفة وهو طبق متميز.

القيمة الغذائية للبقلاوة

تحتوى قطع البقلاوة على 230سعر حراري وهذا يعتبر 11.5%من القيمة اليومية.

وأيضا تحتوى على 30جرام من الكربوهيدرات و3جرام بروتين و11جرام دهون.

منها دهون غير مشبعة 7.5 جرام ودهون مشبعه 2 جرام و 1.5 دهون متحولة ولا تحتوى البقلاوة على فيتامين أ أو فيتامين ج أو بوتاسيوم ويوجد بها صوديوم. و75 جرام من الصوديوم و6%من القيمة اليومية للحديد و2%كالسيوم.فسعراتها الغذائية عالية جداا.