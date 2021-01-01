ضعيها مع الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ولن يتساقط بعد اليوم وينبت الفراغات ويحارب الصلع

تسعى كل فتاة للتمتع بشعر طويل وكثيف، ولذلك فتلجأ كل فتاة إلى استخدام مستحضرات العناية بالشعر ولكن قد تؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر، ولذلك تبحث عن وصفات طبيعية منزلية لحل مشكلة تساقط الشعر بشكل سريع وصحي أيضًا، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم وصفة يمكن خلطها بالشامبو واستخدامها لإنبات الفراغات والحد من تساقط الشعر والصلع.

وصفة زيت الجوز وزيت السمسم مع الشامبو لإنبات الفراغات

مكونات الوصفة:-

ملعقة كبيرة من زيت الجوز.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة:-

أحضري وعاء وضعي به كل الزيوت السابق ذكرها، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة وقلبي الزيوت إلى أن تصبح دافئة.

اتركي الزيوت إلى أن تبرد تمامًا، ثم قومي بإضافة الشامبو الذي تستخدمينه إلى خليط الزيوت واخلطيهم معًا بشكل جيد.

ثم قومي بإعادة هذا الخليط إلى زجاجة الشامبو مرة أخرى لحين الاستخدام.

ثم اغسلي شعرك بالماء واستخدمي هذا الخليط أثناء الاستحمام، من خلال تدليك جلدة الرأس جيدًا.

ثم اتركي الخليط على الشعر وفروة الرأس لمدة لا تقل عن ثلاثون دقيقة، ثم اغسلي الشعر بالماء البارد.

قومي باستخدام هذا الشامبو مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية وشعر طويل وناعم.

وصفة الحلبة للقضاء على الصلع وتساقط الشعر:-

مكونات الوصفة:-

ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

نصف كوب من الماء.

ملعقتين من لبن او جوز الهند.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة:-

نقوم بوضع الحلبة في الماء ونتركها لمدة لا تقل عن أربع ساعات، ثم نضع الحلبة والماء في وعاء ونضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي تمامًا.

ثم نخفف النار ونترك الخليط على نار هادئة حتى تقل كمية الماء إلى النصف.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونصفيه جيدًا، ثم نخلط لبن جوز الهند بماء الحلبة ونخلطهم جيدًا، ثم نضيف هذا الخليط إلى زجاجة الشامبو ونرج الزجاجة لكي يختلطا معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الشامبو أثناء الاستحمام، ونترك الشامبو على الشعر لمدة خمس دقائق، ثم نشطف الشعر بالماء البارد.