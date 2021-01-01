وصفة جارتي الباكستانية كنز رباني لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة دون توقف ويحارب الصلع

وصفة جارتي الباكستانية للشعر يعتبر سقوط الشعر بغزارة من أشهر المشاكل التي يعاني منها الكثير، ويؤدي ذلك إلى الإصابة بالصلع، مما يسبب الإحراج الشديد وخصوصًا لدى السيدات، حيث أن كل فتاة تحلم بالتمتع بشعر كثيف وطويل، لذلك تلجأ إلى استخدام مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية، والتي غالبًا ما تكون نتيجتها عكسية أو تؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه، وفي نهاية المطاف تكون الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل لعلاج تساقط الشعر والقضاء على الصلع.

مكونات الوصفة:-

صفار بيضتين.

أربع ملاعق كبيرة من المياه الدافئة.

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زيت خروع.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

نحضر وعاء ونضع به صفار البيض ونخلطه باستخدام شوكة، ثم نضيف إليه زيت الزيتون وزيت الخروع ونقلب قليلاً لنحصل على خليط متجانس.

إذا كان الخليط متماسك نضيف له كمية من المياه الدافئة شيئاً فشيء حتى نحصل على خليط يشبه الكريم.

ثم نضع الخليط على الشعر وفروة الرأس وندلك قليلاً، ثم نتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة للحصول على شعر ناعم وطويل للركب.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لمدة لا تقل عن شهر ونصف حتى نحصل على نتيجة فعالة.

وصفة البردقوش لعلاج الصلع:-

مكونات الوصفة:-

كوب كبير من الحناء.

ربع كوب بردقوش جاف.

ملعقتين صغيرتين زيت حبة البركة.

عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

فازلين طبي.

مياه دافئة لعجن الخليط.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

نحضر وعاء مناسب ونضع به الحناء وبودرة البردقوش الجاف ونقلب جيدًا، ثم نضيف إليه زيت الزيتون وزيت حبة البركة ونقلب قليلاً.

ثم نبدأ في إضافة المياه الدافئة شيئاً فشيء ونستمر في الخلط إلى أن نحصل على خليط متجانس قابل للدهن.

ثم نترك هذا الخليط جانبًا لمدة لا تقل عن ساعة ونصف، ثم نضيف له الليمون بعد مرور الوقت المحدد ونقلبه مرة ثانية.

ثم نبدأ في وضع هذا الخليط على الشعر كله، بحيث يصل الخليط إلى منبت الشعر مع مراعاة تدليك فروة الرأس جيدًا لتحصلى على شعر ناعم وحرير.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين كاملتين.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، ثم نطبق البلسم على الشعر ونشطفه بالماء البارد.

نطبق هذه الوصفة ثلاث مرات كل شهر.