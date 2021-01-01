اصبغى شعرك بنفسك فى البيت بسهوله باللون الى تحبيه وباقل التكاليف وبنتائج مضمونه

اصبغى شعرك بنفسك فى البيت صبغ الشعر وتغيير لونه من الأمور التي تلجأ إليها المرأة من وقت إلى آخر، ولكن هناك بعض السيدات لا تعرف طريقة صبغه في المنزل، كما أن صبغه في صالون التجميل يحتاج إلى تكاليف عالية ووقت طويل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة صبغ الشعر بطريقة سهلة وسريعة وباللون الذي تفضلينه.

اصبغى شعرك بنفسك فى البيت

أولاً قومي باختيار اللون الذي تريدين صبغ شعرك به والذي يتناسب مع بشرتك.

ثم قومي بتحضير الأدوات الخاصة بصبغ الشعر وهي (عبوة صبغ الشعر، فرشاة خاصة بالصبغة، قفازات من المطاط، أكسجين، وعاء من البلاستيك، فازلين طبي).

خطوات الصبغ:-

في الوعاء البلاستيكي أفرغي عبوة الصبغة، ثم قومي بإضافة الأكسجين، ويتحدد مقدار الصبغة والأكسجين على حسب طول وكثافة شعرك.

قومي بخلط المكونين معًا من خلال الاستعانة بفرشاة الصبغة إلى أن تحصلين على خليط ناعم متجانس خالي من أي كتل.

إدهن الفازلين على الجبهة وحول أذنيك، وذلك لحماية الجلد من أثر الصبغة الزائدة.

قومي بتمشيط شعرك بشكل جيد والتخلص من أي تشابك، ثم قومي بتقسيمه لأربعة أجزاء، وثبتي كل جزء باستخدام ملقط لرفع الشعر.

ثم قومي بارتداء القفازات حتى تحمي يديك من الصبغة، ثم قومي بوضع الصبغة على كل جزء من أجزاء الشعر بالفرشاة، مع مراعاة الابتعاد عن منبت الشعر.

ثم غطي شعرك بمشمع الاستحمام أو كيس من البلاستيك واتركي الصبغة لمدة لا تقل عن ساعة إلا ثلث.

ثم قومي برفع مشمع الاستحمام وضعي الصبغة على مقدمة الشعر واتركيها حوالي ربع ساعة.

ثم قومي بغسل شعرك باستخدام الماء البارد أو الفاتر والشامبو، ثم طبقي البلسم على شعرك واشطفي الشعر جيدًا.

ثم قومي بتجفيف شعرك بالمجفف الكهربائي أو من خلال تركه يجف بالهواء.

ملحوظة هامة:-

يجب التأكد من أن شعرك جاف تمامًا قبل تطبيق الصبغة، وذلك للحصول على نتيجة فعالة ولضمان ثبات اللون.