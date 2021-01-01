اقوى كريم بالكولاجين لشد الوجه ومضاد لشيخوخة البشرة… وداعاً للتجاعيد والخطوط الدقيقة نهائيا

طريقة عمل كريم ضد التجاعيد تلجأ المرأة إلى استخدام مستحضرات التجميل لإخفاء التجاعيد التي تظهر على البشرة، وذلك لأن استخدام الكريمات المعالجة للتجاعيد تكون غالبًا غير مجدية، حتى مع ارتفاع الثمن والجودة، ولذلك تحاول كل امرأة البحث عن وصفة طبيعية لعمل كريم للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة ومنع ظهورها مرة أخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض أهم وأنجح وصفات القضاء على التجاعيد.

طريقة عمل كريم ضد التجاعيد

المكونات:-

ملعقة كبيرة فازلين طبي.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.

بيضة واحدة.

ملعقة ونصف زيت لوز.

طريقة تحضير وتطبيق الكريم

في البداية نقوم بإذابة الفازلين من خلال حمام بخار، وبذلك سوف يصبح الفازلين سائل.

ثم نحضر وعاء ونضع به الفازلين ونضيف له صفار بيضة وعسل النحل وزيت اللوز.

ثم نخلط كل المكونات معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم متجانس، وبذلك يصبح الكريم جاهز للاستخدام لشد الوجه وازالة التجاعيد.

يمكن وضع الكريم في علبة والاحتفاظ بها في مكان بارد.

نقوم بتطبيق الكريم على البشرة وندلك المكان برفق ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نقوم بإزالة الكريم من خلال الاستعانة بمنديل مرطب، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لنوع البشرة.

يساعد هذا الكريم على توحيد لون البشرة وتأخير مظاهر الشيخوخة.

كريم الأفوكادو والموز للتخلص من التجاعيد

المكونات:-

ثمرة من الموز.

ثمرة من الأفوكادو.

ملعقتين صغيرتين من عسل النحل.

طريقة تحضير وتطبيق الكريم

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به ثمرة الموز بعد تقشيرها ونضيف لها الأفوكادو ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نضعهم في وعاء ونضيف لهم عسل النحل ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

بعد غسل الوجه نمرر مكعب من الثلج على البشرة حتى نغلق مسام البشرة.

نقوم بتطبيق هذا الكريم لمدة لا تقل عن أسبوع للحصول على نتيجة فعالة.