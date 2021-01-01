اصابع الدجاج المقرمشة بالخلطة السرية الاصليه تماما مثل المطاعم بطعم لذيذ

طريقة عمل أصابع الدجاج الشهية من أشهر الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وهي أيضًا من الأكلات المفيدة حيث أنها خالية من الدهون التي تؤدي إلى الإصابة بالسمنة، ونظرًا لإقبال الجميع على شراء أصابع الدجاج من خارج المنزل وتناولها في المطاعم، لذا تحاول كل أم معرفة طريقة عملها في المنزل، فمن خلال هذه المقالة سوف نعرض لكم طريقة عمل أصابع الدجاج بطريقة سهلة وسريعة وطعم شهي ولذيذ.

طريقة عمل أصابع الدجاج الشهية:-

المكونات:-

ثلاثة من صدور الدجاج.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من بكينج البودر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسمر.

ربع ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم الجاف.

نصف ملعقة كبيرة من البصل الجاف.

ثلاث بيضات.

علبة من الزبادي.

ثلاث أكواب ونصف من زيت الذرة.

خطوات التحضير:-

في البداية نقوم بتقطيع الصدور على هيئة أصابع متوسطة السمك.

ثم نحضر وعاء كبير وعميق ونضع به الدقيق، ثم نضيف له بكينج البودر والملح والكمون والبصل الجاف والثوم الجاف ونقلب كل هذه المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بخفق البيض مع القليل من الفلفل الأسمر والملح ونضيفها إلى الدقيق.

ثم نضيف علبة الزبادي إلى الخليط السابق ونستمر في خلط كل المكونات معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس وسلس.

ثم نغمس أصابع الدجاج في هذا الخليط حتى تصبح مغمورة تمامًا ويغطيها الخليط من جميع النواحي.

ثم نحضر مقلاة ونضع بها كمية غزيرة من زيت الذرة، ونضع المقلاة على نار عالية إلى أن يسخن الزيت جيدًا.

ثم نضع الدجاج في الزيت بحيث تكون مغمورة تمامًا، ثم نخفف نار الموقد ونترك الدجاج على نار هادئة حتى نحصل على أصابع دجاج مقرمشة وذهبية.

وبذلك تكون أصابع الدجاج الشهية المقرمشة جاهزة للتقديم بجانب طبق من الأرز وطبق من السلطة الخضراء.