تخلصى من سواد الركب والأكواع والاماكن الحساسه الداكنه مع اقوى كريم فعال وساحر للتفتيح الفورى

اسمرار الركب والأكواع من المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص وتسبب لهم الإحراج، وهناك عدة أسباب تؤدي إلى حدوث ذلك، مثل التعرض لحرارة الشمس المرتفعة أو حدوث خلل في هرمونات الجسم أو وجود جلد ميت متراكم، وذلك بسبب عدم غدد لإفراز زيوت في هذه المناطق من الجسم، وهنا يأتي دور الوصفات الطبيعية في تفتيح هذه الأماكن السمراء بكل سهولة في وقت قصير.

الخيار للقضاء على سواد الركب والأكواع:-

يساعد الخيار على تفتيح الركب والأكواع، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وفيتامين A.

المكونات:-

عصير خيار بمقدار ملعقتين كبيرتين.

عصير ليمون بمقدار ملعقتين كبيرتين.

5 قطرات من زيت الزيتون.

مكعب من الثلج.

طريقة التحضير والتطبيق:-

نحضر وعاء ونضع به كل المكونات ونخلطها معًا جيدًا.

ثم نضع هذا الخليط على الركبة والكوع وندلك لمدة لا تقل عن خمس دقائق للتفتيح الفورى للركب والكوعين.

ثم نترك الخليط على الجلد لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل المكان بالماء الفاتر فقط.

ثم نقوم بتمرير مكعب من الثلج على المكان حتى يذوب المكعب تمامًا.

نقوم بتطبيق هذه الوصفة كل يوم لمدة شهر كامل وسوف نلاحظ نتيجة ملحوظة خلال الأسبوع الأول.

الشوفان لتفتيح الركب والأكواع:-

المكونات:-

ملعقة ونصف دقيق شوفان.

نصف ملعقة صغيرة ملح ناعم.

عصير ليمونة صغيرة.

طريقة التحضير والتطبيق:-

نقوم أولاً بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدًا في وعاء من البلاستيك أو الزجاج.

ثم نضع الخليط الناتج على الركبة والكوع وندلك بحركة دائرية حوالي عشر دقائق وتستعمل لتفتيح جميع الاماكن الداكنه بالجسم.

ثم نغسل المكان بالماء الفاتر فقط دون استخدام صابون أو غسول، ثم نضع كمية بسيطة من أي كريم مرطب.

نقوم بعمل هذه الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع للحصول على نتائج فعالة.

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يمكن خلط دقيق الشوفان بالقليل من اللبن وتدليك الركبة بها حوالي عشر دقائق، سوف يؤدي هذا الخليط إلى الحصول على بشرة ناعمة ولينة.