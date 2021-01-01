احلي طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة على اصولها بطعم رائه ولذيذ

الجلاش هو عبارة عن نوع من المخبوزات يتم فردها بصورة رقيقة جدا مثل العيش، ويتم تحضيرها باستخدام الحشوات المختلفة مثل اللحم والخضروات وأيضا الجبن، ومن الممكن أن يتم تحضيرها لتكون وجبة حلويات حيث يتم حشوها بالمكسرات ووضع عليها شربات، ويعتبر الجلاش وجبة دسمة لأنه يحتوي علي الكثير من السمن والزيوت التي يتم تحضيره به. طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة المكونات إثنين لفة من الجلاش الجاهز.

نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

إثنين حبة من البصل البلدي.

إثنين حبة من الفلفل الأخضر.

واحد حبة من الفلفل الحار.

إثنين حبة طماطم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من توابل المشويات.

ملعقتين كبار الحجم من السمن أو الزبدة.

ملعقتين كبار الحجم من الزيت. طريقة تحضير جلاش باللحمة المفرومة في وعاء على نار مرتفعة نقوم بوضع الزيت ونتركه حتى ترتفع حرارتة، وفي طبق خارجي نقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة الحجم.

وتقطع معها حبة الفلفل والفلفل الحار إذا أردنا، ونضيفها إلى الزيت ونتركها حتى يذبل البصل والفلفل.

نضيف إليهم اللحم وتقبلهم مع بعضهم حتى يتغير لون اللحم، نضع عليهم ربع كوب من الماء المغلي، ونتركه مع بعضهم.

نقوم بتقطيع الطماطم ونضيفها على اللحم عند قرب التسوية.

في صينية كبيرة الحجم وندهنها بالسمن الذائب، ونضع بها طبقة من الجلاش وندهن سمن ونضع طبقة من الجلاش، ونستمر في نفس الخطوات حتى ننتهي من لفة واحدة من الجلاش.

نقوم بوضع اللحم ونضع عليه طبقة من الجلاش ونضع سمن ونكرر نفس الخطوات. طريقة تحضير جلاش باللحمة المفرومة

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