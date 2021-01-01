بانيه كرسبي ..الخلطة السرية لتشيكن بانيه أجنحة الفراشة على طريقة المطاعم الشهيرة

تُعتبر وجبة بانيه كرسبي واحدة من أهم الوجبات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، فالأطفال يرغبون دائماً في تناوله نظراً لمذاقة الشهي، كما أنه أشهر أكلات المطاعم على اختلاف أنواعها، فلا يوجد مطعم تقريباً لا يقدم الدجاج البانيه، ولا أحد يستطيع مقاومة قطع البانيه الذهبية المقرمشة مع الصوص المميز، ومن الممكن تقديمه مع المكرونة أو محشو في كريب أو ساندويتش، واليوم سوف نتعرف من خلال موقعنا على طريقة عمل بانيه أجنحة الفراشة المقرمش.

بانيه كرسبي

تعود تسمية بانيه صدر الفراشة إلي طريقة تقطيع صدور الدجاج، حيث يتم فتح الصدر من المنتصف لتصبح قطعة كبيرة مثل أجنحة الفراشة.

المكونات:

كيلو من الفراخ خالي العظم.

كوبان من الدقيق المنخول.

كمية مناسبة من زيت للقلي.

كوب ونصف من البقسماط.

أربع بيضات.

ملح على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

كوبان من الزبادي.

حبتان من البصل المبشور.

ملعقة من عصير الليمون.

كمية مناسبة من التوابل.

نضع قطع البانية في وعاء عميق ونضيف إليه كلاً من الملح، والفلفل الأسود، والتوابل، والزبادي ونقلب جيداً.

نبشر البصل ثم نضيفه إلى الخليط السابق ويترك البانية لمدة ساعتين أو أكثر في المزيج السابق.

نبدأ بعد ذلك بإخراجه من المزيج السابق.

نضع الدقيق في وعاء ونضع في وعاء آخر البقسماط ووعاء ثالث به البيض ونخفقه جيداً.

نضع حبات البانية أولاً بالدقيق المنخول ثم البيض ثم البقسماط.

نكرر عمل الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية.

نضع قدر على نار متوسطة درجة الحرارة ونضيف إليه الزيت ويترك حتى يسخن جيداً.

نضع قطع البانيه كرسبي ونتركها حتى تنضج ويُصبح لونها ذهبي، وتُقدم مع الصوص المٌفضل.

طريقة تحضير وعمل بانيه كرسبي