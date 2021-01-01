كيكة الباونتي بالشيكولاته رائعة وسهلة.. ستصبح Raffaello cake حلواكِ المفضلة

كيكة الباونتي هي أحد أشهى الحلويات الغربية؛ حيث أنها تحتوي على العديد من المكونات المفضلة لدى جميع الفئات العمرية، وهي تُشبه في طعمها شيكولاته جيرسي الشهيرة، فهي غنية بجوز الهند، بالإضافة إلي بعض المكونات التي تجعل طعمها أغنى وألذ، وأيضاً لأنها سريعة التحضير وغير مكلفة ولذيذة جداً. كيكة الباونتي كيكة الباونتي المكونات: الطبقة الاولى: كوبان من الدقيق المنخول.

ملعقة واحدة من البيكنج باودر.

ملعقة واحدة من الفانيلا.

خمس ملاعق من الكاكاو.

كوب من اللبن.

كوب من السكر.

كوب من الزيت.

ثلاث بيضات. الطبقة الثانية: كوبان من جوز الهند.

خمس ملاعق من دقيق السميد.

كوب من السكر.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

كوبان من اللبن.

ملعقة من الفانيلا. الطبقة الثالثة: عبوتان من القشدة.

كوب من اللبن.

كيس من كريمة الكراميل.

ربع كوب من السكر.

ملعقة من الزيت.

أربع ملاعق من الكاكاو. طريقة عمل كيكة الباونتي نُحضر وعاء ونضع في كلاً من السكر والبيض والفانيليا والزيت ونخفقهم جيداً ثم نُضيف إليهم الدقيق واللبن والبيكنج باودر والكاكاو ونستمر في الخفق حتى يُصبح مزيج متجانس.

نقوم بعدها بإحضار صينية خبز وندهنها بالزيت والقليل من الدقيق ثم نسكب فيها خليط الكيكة ونُدخله إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تزيد عن الاربعون دقيقة.

نُحضر وعاء ونضعه على النار ونضف فيه مكونات الطبقة الثانية ونُقلبهم معاً ببطىء على النار حتى تتداخل المكونات ثم نرفعه عن انار ونتركه جانباً ليبرد وعند إخراج الكيكة من الفرن نغمرها بمزيج الطبقة الثانية وندخلها الثلاجة لنصف ساعة.

نُحضر وعاء ونضعه على النار ونضع فيه مكونات الطبقة الثالثة ونمزجهم جيداً ثم نُخرج الكيكة من الثلاجة ونسكب فوقها الطبقة الثالثة ثم نُعيدها مرة أخرى إلى الثلاجة قبل تقديمها. طريقة عمل كيكة الباونتي

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