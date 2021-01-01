ألذ وأشهي طريقة عمل القرنبيط البانيه باحلى طعم للاطفال والكبار بتتبيلة مميزة وطعم جديد

يعد القرنبيط من الأكلات الشتوية التي تساعد على التدفئة، ويمكن تناوله بأكثر من طريقه، وهو من الاكلات المفيده لاحتوائه على الكثير من الفوائد الصحية مثل فيتامين ج وفيتامين ك والالياف الغذائيه ومضادات الاكسده والكربوهيدرات ويحتوي ايضا على كميات قليلة من الصوديوم، كما يتميز بعدم احتوائه على الدهون أو الكولسترول، ويمكن تناول القرنبيط على طريقة البانيه المقرمش ليستمتع به الأطفال والكبار. طريقة عمل القرنبيط البانيه طريقة عمل القرنبيط البانيه المقادير: 1 رأس قرنبيط

2 بيضه

كوب دقيق

ربع كوب لبن

معلقه كمون ناعم

كوب بقسماط ناعم

ربع معلقة ملح

رشة فلفل اسود

زيت للقلي طريقة تحضير القرنبيط البانيه نقوم بتقطيع قرص القرنبيط ثم نضعه علي النار في ماء ساخن ونضيف له ملح وكمون و يتم سلقه ثم يرفع في مصفاه حتى تتخلص من الماء الزائد ويبرد.

نضع بعد ذلك البيض في بولا ويتم خفقه ثم نضيف اليه الحليب والفلفل الاسود ويخفقا معا جيدا.

نقوم بوضع القرنبيط في الدقيق أولا ثم يوضع في خليط البيض ثم يغمس في البقسماط الناعم ويتم تغطيته بالكامل، ثم تكرر هذه الخطوة حتى انتهاء الكمية.

نضع زيت غزير في مقلاة على النار حتى يسخن ويتم قلي القرنبيط في الزيت ويقلب على الجانبين حتى يأخذ اللون الذهبى، ثم نقوم برفعه على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

يوضع بعد ذلك في طبق التقديم ويقدم مع سلطة الطحينة. طريقة تحضير القرنبيط البانيه تعد أكلة القرنبيط البانية من أحلي الأكلات الشهية اللذيذة المحببة للأطفال والكبار، نظراً لسهولة تحضيرها بسرعة فقط قومي بتحضيرها في أي وقت عبر أتباع الخطوات المرفقة أعلاه، جدير بالذكر أن القرنبيط يحتوي على مضادات للأكسدة بالإضافة إلي المعادن والفيتامنيات التي تغذي وتنشط الجهاز المناعي.

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