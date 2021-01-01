لو عايزة تبيضي وجهك ويديك وجسمك كله ملعقة واحدة غير مكلفة مش هتصدقي نتيجتها

تقوم العديد من السيدات بشراء كم هائل من الخلطات وبعض مستحضرات التجميل من أجل تبييض بشرتها بالكامل، ولكن من الممكن أن تقوم بإحضار هذه الخلطات في منزلها من غير اي تكاليف كبيرة بل كل هذه الخلطات سوف تقومين بها في مطبخك فلا تقلقي سيدتي عندنا الحل لتبييض جسمك وايديك وكل مكان في جسمك على الإطلاق من خلال الآتي. خلطات طبيعية لتبييض الجسم والبشرة خلطات طبيعية لتبييض الجسم والبشرة خلطة الفجل المكونات: القليل من الفجل المطحون.

معلقة من عصير الليمون الحامض.

معلقة من الخل.

بعض قطرات الزيت الروزماري. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير وعاء متوسط الحجم.

ضعي جميع المكونات في هذا الوعاء وامزجي مع بعضها جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط على الوجه.

اتركيه فترة من الزمن وليكن ربع ساعه حتى يجف على وجهك.

بعد ذلك قومي بغسل جميع وجهك بالماء جيداً وقومي بتجفيف وجهك. طريقة أخرى لخلطة الفجل طريقة أخرى لخلطة الفجل المكونات: بعض من الفجل المبشور.

كوب من لبن الزبادي. طريقة التحضير: قومي بوضع الفجل المبشور والزبادي في وعاء واحد.

اعجني هذا الخليط مع بعضه بطريقة جيدة.

افركي هذه الخلطة على وجهك بشكل مستمر.

ثم بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء جيداً.

ملحوظة يجب عليك في هذه الخلطة أن لا تلامسها للعين أو للجروح المفتوحة. الحليب الحليب المكونات: كوب من الحليب. طريقة التحضير: في البداية قومي بتسخين الحبيب على درجة حرارة متوسطة واتركيه حتى يغلي.

انتظري حتى يبرد اللبن بعد ذلك احضري قماشة نظيفة وضعيها في اللبن.

دلكي وجهك جيداً بهذه القطعة حتى يجف وفترة التدليك لابد أن لا تقل عن أربعة دقائق.

كرري هذه العملية كل يوم لمدة 15يوم وسوف تلاحظين الفرق. خلطة العسل وزيت الزيتون خلطة العسل وزيت الزيتون المكونات: كوب من العسل الصافي.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: قومي بوضع كمية مناسبة من العسل مع ملعقة زيت الزيتون على اي مكان في جسمك تريدين تفتيحه.

اتركيه على هذا المكان لفترة من الزمن وليكن ثلث ساعة.

بعد ذلك قومي بشطف هذا المكان بالماء وجففيه.

وعند تكرار العملية عدة مرات ستلاحظين الفرق ومدى فعالية العسل في تبييض الجسم. X إقرأ أيضاً: في 5 دقائق تبييض الوجه والرقبة وازالة السواد والجلد الميت وتوحيد لون البشرة من اول مرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عايزة تبيضي وجهك ويديك وجسمك كله ملعقة واحدة غير مكلفة مش هتصدقي نتيجتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.