احلى طريقة لعمل بسكويت العجوه بالخطوات وبأقل تكلفة والطعم روعه

احلى طريقة لعمل بسكويت العجوه يعتبر بسكوت التمر نوع من أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير ويطلبونها، كما أنه بديل صحي للحلوى لدى الأطفال، فهو عبارة عن حلوى لذيذة ومغذية في نفس الوقت، ولذلك تحاول كل أم معرفة طريقة عمل بسكوت التمر في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة عمله بسرعة وبكل سهولة وبأقل تكلفة وأفضل من الجاهز تابعينا. احلى طريقة لعمل بسكويت العجوه احلى طريقة لعمل بسكويت العجوه مقادير العجينة:- كوبين من الدقيق.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة ونصف من اللبن الجاف.

نصف ملعقة من بكينج البودر.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

نصف كوب من الزيت.

بيضتين.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف فنجان من اللبن السائل. مقادير الحشوة:- نصف كيلو من التمر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

قرفة مطحونة.

نصف ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير:- تابعوا معنا بالخطوات هذة أفضل طريقة لعمل بسكويت التمر الفاخر نحضر الخلاط ونضع فيه البيض والزيت والفانيليا والسكر ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد. ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق، ونضيف إليه النشا واللبن الجاف وبكينج البودر ونخلط المكونات الجافة معًا جيدًا. ثم نقوم بإضافة خليط البيض مع الزيت والسكر ونستمر في الخلط حتى نحصل على عجينة متماسكة. ثم نبدأ في إضافة اللبن السائل ونعجن باستخدام اليدين أو العجان الكهربائي إلى أن تصبح العجينة لينة ولا تلتصق باليد.

نغطي العجينة بفوطة مطبخ نظيفة ونتركها حوالي نصف ساعة في مكان بارد. ثم نحضر وعاء آخر ونضع بع التمر ونضيف إليه الزبدة والقرفة وماء الورد ونخلطهم معًا جيدًا. ثم نبدأ في فرد قطعة من العجينة على مكان مدهون بالقليل من الزيت ونفردها بشكل طولي ونزيل الأطراف حتى نشكل مستطيلاً. ثم نأخذ كمية من التمر ونضعه في منتصف العجينة ونغلق أطرافها. ثم نضع البسكوت في صينية فرن مدهونة بالزيت، وندخل الصينية في الفرن بدرجة حرارة 190 لمدة لا تقل عن ثلث ساعة حتى يصبح لونه ذهبي.

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