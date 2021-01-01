الكريم الكوري اقوى كريم لشد البشرة بالكولاجين وبمفعول البوتوكس للتخلص نهائيا من تجاعيد الوجه والرقبة والجسم

الكريم الكوري اقوى كريم لشد البشرة بالكولاجين من المعروف أن النساء في كوريا يتمتعن ببشرة صافية خالية من أي بقع أو شوائب، وتعتبر البشرة البيضاء النضرة من أهم ما يميز المرأة، ولذلك لا تحتاج المرأة الكورية إلى وضع مستحضرات التجميل، وذلك بسبب قيامهم بعمل كريمات طبيعية فعالى لشد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا بمكونات طبيعية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وصفتين من أشهر الوصفات الكورية لشد البشرة وتبييضها. الكريم الكوري اقوى كريم لشد البشرة بالكولاجين مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقتين ونصف ماء زهر.

ملعقة كبيرة نشا. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- بمكونات طبيعية يمكنك تحضير أقوي كريم طبيعي فعال للتخلص من التجاعيد نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به النشا والأرز المطحون، ثم نضيف إليه ماء الزهر بشكل تدريجي ونخلط حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لنوع البشرة، ثم نجففه برفق باستخدام فوطة من القطن. ثم نبدأ في فرد هذا الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. بعد مرور الوقت المحدد نقوم بتدليك الوجه باستخدام أطراف الأصابع، ثم نشطف الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد.

نقوم بتكرار هذه الطريقة مرتين أسبوعياً. كريم الأرز لتبييض البشرة وشد التجاعيد:- مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة أرز مطحون.

ملعقة كبيرة من اللبن.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير والتطبيق:- كريم الارز من أفضل انواع الكريمات لشد البشرة، في البداية نقوم بنقع الأرز في كمية من الماء لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نضع الأرز في وعاء به ماء ونصعه على النار. ننتظر إلى أن يصل إلى مرحلة الغليان ثم نصفي الأرز جيدًا من الماء ونتركه إلى أن يبرد تمامًا. ثم نضع الأرز في وعاء ونضيف له العسل واللبن ونخلطهم جيدًا للحصول على خليط متجانس. ثم نطبق هذا الخليط على البشرة من خلال الاستعانة بفرشاة وضع المكياج، ثم نتركه حوالي نصف ساعة تقريبًا. ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لنوع البشرة. ثم نحضر قطعة من القطن الطبي ونغمسها في مياه الأرز، ثم نقوم بتمريرها على البشرة.

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