وصفة جارتي الباكستانية لتطويل وتكثيف الشعر للركب كنز رباني ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة

وصفة جارتي الباكستانية لتطويل وتكثيف الشعر للركب يعد الشعر الطويل والكثيف الناعم سر من أسرار الجاذبية لدى المرأة، وقد تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام مستحضرات العناية بالشعر للحصول على شعر طويل وكثيف، ولكن غالبًا ما تكون النتيجة غير مرضية، ولذلك تبدأ المرأة في البحث عن صفات طبيعية لتطويل الشعر وزيادة نموه، وهنا تكون الوصفات الباكستانية هي الحل الأمثل والمجدي. وصفة جارتي الباكستانية لتطويل وتكثيف الشعر للركب نصف فنجان زيت زيتون.

ربع فنجان زيت خردل.

نصف ملعقة كبيرة سكر ناعم.

ملعقة كبيرة بذر الكتان. طريقة التحضير:- أحضري وعاء وضعي به كل المكونات، ثم ضعي الوعاء على النار، وقلبيهم جيدًا حتى يسخن الخليط. ثم قومي بتصفية هذا الخليط واتركيه جانبًا حتى يصبح دافئاً. ثم قومي بتطبيقه على شعرك من المنبت إلى أطراف الشعر، ومشطي شعرك بمشط من الخشب. ثم قومي بتغطية شعرك باستخدام مشمع الاستحمام، واتركي الخليط لمدة لا تقل عن 7 ساعات. ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر بدون استخدام الشامبو. كرري هذه العملية مرتين كل أسبوع حتى تحصلين على نتيجة فعالة. وصفة باكستانية لتطويل الشعر ونموه بغزارة:- وصفة جارتي الباكستانية لتطويل وتكثيف الشعر للركب مكونات الوصفة:- أربع فصوص ثوم مفروم ناعم.

ربع فنجان زيت زيتون.

ربع فنجان زيت خروع.

ربع فنجان زيت جوز هند. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- وصفة الثوم أسرع خلطة لتكثيف وتطويل الشعر ومنع التساقط نهائيا، في وعاء جاف نضع كل المكونات التي ذكرناها مسبقًا، ثم نضع الوعاء على النار. نقلب جميع المكونات معًا لمدة لا تقل عن أربع دقائق، ثم نرفع الوعاء من على النار. ثم نترك هذا الخليط جانبًا إلى أن يبرد، ثم نبدأ في وضعه على الشعر حوالي 6 ساعات كاملة. بعد مرور الوقت المحدد نقوم بغسل الشعر بالماء البارد والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر. نقوم بتكرار هذه الخطوات مرتين أو ثلاثة أسبوعياً وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة.

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