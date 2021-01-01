طريقة عمل صوص الشوكولاتة اللذيذ في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

تشتهر الشوكولاتة في جميع دول العالم وتتعدد أنواعها وأصنافها فلا حصر أنواع الشوكولاتة فهناك الشوكولاتة السائلة والخام وغيرهم ولكل واحدة مذاق خاص بها، تعتبر الشوكولاتة رمزاً للحب والسعادة أحياناً حيث يمكن تقديمها للأصدقاء والأحباب في أعياد الميلاد وعيد الحب، كما أنها فسيولوجياً تُعطي للفرد الشعور بالسعادة فهي مسؤولة عن هرمون السعادة كما أنها مفيدة للجسم فهي غذاء المخ حيث يتغذى المخ على السكريات والحلويات والشوكولاتة، يساعد تناول قطعة من الشوكولاتة على زيادة التركيز والانتباه.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

ومن أنواع الشوكولاتة الشهيرة هو صوص الشيكولاتة الذي يدخل في صناعة الكثير من الحلويات والمعجنات كما أنه مفضل لدي الكثير من الأطفال والكبار بسبب المذاق اللذيذ الذي يتميز به، ونستقبل الكثير من الاستفسارات بشأن كيفية إعداد صوص الشوكولاتة في المنزل لذلك نقدم لكم طريقة التحضير بسهولة من خلال هذا المقال.

مكونات صوص الشوكولاتة:

كوب من الماء.

كوب من السكر الناعم أبيض اللون.

كوب من اللبن.

كوب من الزيت النباتي أو الزيت المستخدم بحيث يكون فاتح اللون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكاكاو أو أكثر حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

نقوم بتحضير طبق كبير ثم نضع به المكونات الجافة من السكر والكاكاو والفانيليا ونقلبهم جيداً. ثم نضع اللبن والزيت والزيت على النار أو عدم تسخينه إذا كنت ترغب بالصوص البارد يمكنك إحضار الخلاط. ثم وضع كلاً من المكونات ونقوم بتشغيل الخلاط حتى تندمج المكونات معاً وتصبح متماسكة وغير سميكة إلي حد ما. ويمكنك تخفيف الصوص باللبن أو تثقيله بالزيت حسب الرغبة وما يحتاج الخليط وهكذا أصبح جاهزاً يمكن استخدامه في تزيين الكيك أو تناوله أو استخدامه في حشو المعجنات فهو متعدد الاستخدام. يمكن تعليب الصوص لوقت آخر ووضعه في الفريزر أو الثلاجة.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

ملحوظة:

يحتوي صوص الشوكولاتة على العديد من السعرات الحرارية حوالي 50، لذلك فهي تستخدم في حالات النحافة لزيادة الوزن حيث تساعد على زيادة الوزن في فترة قصيرة ويمكنك إضافة مكونات أخرى مثل السمسم والسوداني، إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة مثل القلب والسكر يجب البعد عن تناول الشوكولاتة أو تناولها بكميات قليلة حتى لا تؤثر سلبياً على الصحة.