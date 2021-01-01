أصبغي شعرك في البيت باللون الزيتوني أحل لون طبيعي للشعر مع أسرار صبغ الشعر بالخطوات

أصبغي شعرك في البيت باللون الزيتوني أحل لون طبيعي للشعر يعتبر صبغ الشعر من أشهر الطرق التجميلية الشهيرة لدى السيدات، وذلك لتغيير المظهر الخارجي وكسر الروتين، ولكن لابد من توخي الحذر عند استخدام صبغات الشعر، حيث أنها من الممكن أن تسبب ضرر كبير على الشعر والجلد والعين، كما أن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لصبغ الشعر، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على طرق صبغ الشعر بالصبغة الكيميائية والطرق الطبيعية. صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت:- المكونات:- عبوة صبغة باللون الأشقر الفاتح.

عبوة أوكسجين بتركيز 40%.

بودرة مخصصة لسحب اللون.

نصف عبوة صبغة (لون أخضر). خطوات تحضير وتطبيق الصبغة:- نحضر وعاء من البلاستيك أو الزجاج ونضع به ملعقتين من البودرة المخصصة لسحب اللون وعبوة الصبغة الشقراء، ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نوزع هذا الخليط على الشعر بشكل متساوي، والحرص على الابتعاد عن منبت الشعر.

ثم نمشط الشعر جيدًا حتى يتم توزيع الخليط على كل خصلات الشعر.

ثم نغطي الشعر باستخدام مشمع الاستحمام ونتركه حوالي نصف ساعة تقريبًا.

ثم نغسل الشعر بالماء البارد بدون شامبو.

ثم نخلط كمية الصبغة باللون الأخضر مع كمية الأكسجين جيدًا، ثم نفرك بها الشعر حوالي خمس دقائق.

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والبلسم، ثم نشطف الشعر باستخدام الماء البارد فقط. زيت الزيتون والخل لصبغ الشعر باللون الزيتوني:- كوب عسل نحل.

كوبين خل أبيض.

ملعقة ونصف زيت زيتون.

ملعقة كبيرة قرفة مطحونة. طريقة التحضير والتطبيق:- هذة من أفضل الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر في البيت نحضر وعاء نظيف ونضع به كل المكونات السابق ذكرها مع بعضها البعض جيدًا.

نحضر وعاء نظيف ونضع به كل المكونات السابق ذكرها مع بعضها البعض جيدًا. ثم نضع الخليط الناتج على شعر جاف قبل الذهاب إلى النوم، ونتركه طوال الليل.

ثم نغسل الشعر في صباح اليوم التالي بالماء الدافئ والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر، ثم نشطفه بالماء البارد. X إقرأ أيضاً: وصفة جارتي الهندية كنز لتطويل وتنعيم وفرد الشعر الخشن الجاف في دقائق خطوات تحضير وتطبيق الصبغة:-زيت الزيتون والخل لصبغ الشعر باللون الزيتوني:-طريقة التحضير والتطبيق:-

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