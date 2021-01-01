وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه بطريقة أمنة في المنزل بنتيجة فعالة وسريعه

وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه حيث أن الشعر هو تاج الذي يجمل المرأة، وكلما كان طويل وناعم فهذا يدل على الصحة والحيوية التي يتمتع بها الجسم، ورغم أن موضة الشعر تختلف كل فترة وتظهر بعض القصات الجديدة ألا أن موضة الشعر الطويل لا تنتهى وتزال موجودة حتى الآن،فتسعى اغلب السيدات على جعل شعرها طويلا وكثيف، فأغلب السيدات تعانى من مشكلة الشعر القصير فأليكى الآن الحل الفعال ولكى تحصلي على نتائج جيدة لا تستخدمي أدوات التصفيف لأنها تضر الشعر.

وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه

تعرفي أيضا على أسباب تساقط الشعر المفاجئ. تطويل الشعر بالبيض والزيت الزيتون، الكل يعلم فوائد البيض للشعر حيث يقوم بتنعيم وتطويل الشعر، ويمنع التقصف، ويعالج الشعرة من التلف وستلاحظين طول الشعر يزداد من 4 ل 9 سنتيمتر في المرة الواحدة التي تستخدمين فيها الوصفة، وأضافه الزيت الزيتون للبيض يجعل الشعر لامع اكثر، ويمنع تساقط الشعر، ويمكن أيضا إضافة القليل من زيت الجاجوبا الذي يحتوى على كم هائل من الفيتامينات التي تقوى الشعر وتمنع التساقط.

قومى بوضع بيضة أو بيضتين في صحن، وقلبيها جيدا حتى يمتزج البياض مع الصفار.

أضيفي كمية مناسبه من الزيت الزيتون .

ضعي القليل من زيت الجوجوبا أن وجد ثم قلبي الخليط جيدا.

ضعي الخليط على شعرك وتأكدي انه وصل لجميع أجزاء الشعر.

قومى بتغطية شعرك بكيس بلاستيك ليمنع وصول الهواء للشعر.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك جيدا بالماء والشامبو الخاص بك.

طريقة الاستخداموصفات لتطويل الشعر وتكثيفه بالثوم والزبادي

وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه هذه الوصفة غنية بالفيتامينات التي تغذى بصيلات الشعر، وتعد من افضل الوصفات التي ترطب الشعر والبصيلات لكى تساعد فروة الرأس على نمو الشعر جديد بأريحية، وحيث تعمل هذه الوصفة على تسريع وتحفيزه على النمو بشكل اسرع لأن الثوم يحتوى على عناصر تقوم بتحفيز الدورة الدموية ويعمل الزبادي على الترطيب إذا قمتي بتجريب هذه الوصفة سوف تدمينها بسبب تأثرها السريع والفعال.

اثنين ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

كوب كامل من الزبادي كامل الدسم.

طريقة الاستخدام.

نضع الثوم والزبادي في وعاء ثم التقليب جيدا.

نضع الوصفة على الشعر مع التدليك المستمر (عمل مساج للشعر).

نترك الوصفة على الشعر مدة لا تقل عن 20 دقيقة.

ثم غسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الدافئ.

كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع لكى تحصلين على شعر كثيف وطويل وأكثر نعومة.

مكونات الوصفةخلطه المايونيز والزبادي

يعمل المايونيز على تقويه الشعر وتنعيمه من أول مره في الاستخدام ، لأنة يحتوى على أحماض دهنيه وبروتين طبيعي وأيضا مضاد للأكسدة، أما الزبادي يعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه.

ضعي الكميه التي تناسب طول وكثافه شعرك من المايونيز.

ثم أضيفي عليها ملعقتين صغيرتين من الزبادي.

اخلطي جيدا ثم ضعي الخليط على شعر جاف ونظيف.

اتركي الخليط لمدة 45 دقيقة .

ثم اشطفي الشعر جيدا بالماء والشامبو.

وصفة خل التفاح

يعد خل التفاح بلسما جيد جدا للشعر حيث يعمل على تنعيم الشعر واعطائة رطوبة ولمعانة ويحفز الشعر على النمو سريعا حيث يحارب ايضا الحكة والقشرة في فروة الرأس.