طريقة عمل الخبز الشمسي الصعيدي على أصوله من المنزل بخطوات مضمونه

يعتبر الخبز الشمسي ، من أنواع العيش المعروف في الصعيد والأرياف، وهو من ألذ وأطعم أنواع العيش، ويعتمد عليه معظم القبائل في وجباتهم اليومية، وهو الخبز الرئيسي على موائد الفلاحين في الصعيد، وهو يعتمد على الشمس في تخميره، ويتم خبزه في الأفران البلدي والأفران الحديد، ويتم صنعه بالخميرة البيتي والخميرة البيرة، وطريقة صنعه تتطلب صبر من الست المصرية المتمسكة بالعادات والتقاليد،ولا تكتفي هى بطريقة عمله بل تورث طريقة صنعه لبناتها حتى يقمنا بعمله في منازل أزواجهن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الخبز الشمسي على أصوله في المنزل بخطوات سهلة ومضمونه.

مكونات الخبز الشمسي الصعيدي

يتكون العيش الشمسي من مكونات بسيطة تتطلب منا وقت ومجهود في إعداده وهى كما يلي:-

5 كيلو من دقيق القمح. كيس من الخميرة الفورية. قطعة خميرة بيتي في حجم الليمونة وتسمى الخميرة الحدق. ماء دافئ للعجن. 2 ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير الخبز الشمسي بخطوات بسيطة ولكن يجب إتباعها بطريقة صحيحة حتى نحصل على خبز طيب وشهي وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار عجانة كبيرة ونضع الدقيق ونقوم بعمل حفرة في المنتصف.

بعد ذلك نقوم بإحضار إناء صغير، ونضع الماء ثم نضع الخميرة البيتي ونقوم بتذويبها، ثم نضع طبق من الدقيق على الماء ونضيف الخميرة الفورية ونعجنهم جيداً، بعد ذلك نضع العجين في منتصف الدقيق ونتركه حتى يختمر، ونغطي العجانة ونتركها لمدة ساعتين.

بعد مرور ساعتين نقوم بإحضار الماء الدافئ ونضيف الملح، ونبدأ العجن مع وضع الماء بالتدريج حتى يصبح العجين طري ومتماسك، نتركه لبضع دقائق حتى يرتاح.

بعد ذلك نحضر المقارص ونرشها بالردة ونقوم بتقطيع العجين على المقارص، ونتركها تجف بعد ذلك نقوم بضغط عليها بالتساوي ونتركه في الشمس حتى يختمر.

طريقة طهي الخبز الشمسي في الفرن

عند طهي الخبز يجب إتباع الأتي:-

بعد أن يتضاعف حجم الرغيف نقوم بشقه في المنتصف. نقوم بإشعال الفرن على نار عالية ونتركها تسخن جيداُ. ثم نضع العيش في الفرن ونقوم بتهدئة النار ونتركه حتى يتحمر لونه. بعد ذلك نخرج العيش من الفرن ونتخلص من الردة بواسطة سكينة. نترك الخبز حتى يبرد ونغطيه بالقماش حتى نحصل على طراوة العيش.

فوائد العيش الشمسي

يوجد بعض الفوائد العديدة للعيش وهى كما يلي:-