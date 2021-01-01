أفضل طريقة عمل أصابع زينب سهلة وبسيطة في المنزل

تعتبر أصابع زينب من أفضل الحلويات الشرقية المتداولة بصفة مستمرة طوال العام، ولكن بصفة خاصة فى شهر رمضان المبارك لأنها خفيفة على المعدة وتتميز بطعمها الجذاب، مما يجعلها من أهم الأطباق في المناسبات والأعياد وانتشرت مؤخراً طرق مختلفة لتحضيرها، فمن الممكن تزينها بالكريمة أو الشيكولاته النوتيلا بدلا من غمسها فى الشراب الحلو، ومن موقعنا هذا نقدم لكم مكوناتها وطريقة تحضيرها بأسهل الطرق.

مكونات عمل أصابع زينب:

تعد أصابع زينب من أسهل أنواع الحلويات التى تصنع من الطحين ودقيق السميد، ولكى نقوم بتحضيرها سوف نحتاج إلى:

إحضار كمية كبيرة من الزيت للقلي.

إحضار نصف كوب من الماء الدافئ.

إحضار ربع ملعقة صغيرة من الملح.

إحضار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

إحضار ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. كوب من الطحين.

إحضار كوب من الشيرة “الشربات”.

إحضار ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

إحضار ملعقة كبيرة من السكر.

إحضار نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون “اختياري”.

إحضار كوبين من السميد.

طريقة عمل أصابع زينب:

يرجع سبب تسمية أصابع زينب إلى هذا الإسم نسبة للسيدة التى قامت بطهيها بعد انتصار الظاهر بيبرس على المغول، فأمر بعمل حلوى وتوزيعها على الشعب فتذوقها وأعجب بها وأمر بتسميتها على اسم من قامت بطهيها، ولكى نقوم بتحضيرها يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات: