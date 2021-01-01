طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة بالشيكولاته بمكونات اقتصادية وبخطوات بسيطة

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة بالشيكولاته، تعد الكيكة الإسفنجية من أساسيات تحضير الحلويات الغربية والشرقية، ويمكن تزينها بجميع الفواكه والكريمات السائلة، حيث تعد الكيكة عامة من أفضل الحلويات الشعبية والمشهورة بشكل كبير في أنحاء العالم، تحضر بعدة طرق مختلفة مع إضافة بعض المكونات البسيطة لها، وقد تختلف عن الكيكة العادية بأنها هشة وطرية وتحضر بهذه الطريقة لجميع أنواع التورتات التي تحضر في المناسبات والحفلات الخاصة.

تتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها ومكوناتها الموجودة في كل منزل، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، فتابعونا عبر الخطوات التالية للتعرف على الوصفة حيث أنها سهلة للغاية ولا تحتاج لمجهود كبير، حيث أن نتائجها مضمونة وناجحة.

كوب دقيق أبيض.

ربع كوب من الكاكاو.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب سكر أبيض.

6 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب فراولة طازجة.

كريمة.

كوب من الشيكولاتة المذابة .

يفصل بياض البيض في إناء والصفار في إناء أخر، ثم يتم خفق بياض البيض في الخلاط الكهربائي حتى يصبح كريمياّ، ثم يضاف الفانيليا والخل وصفار البيض والسكر وخفقه جيداً حتى يصبح كريمياً.

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو مع بعض بواسطة ملعقة خشبية، ثم يتم إضافتهم خليط البيض ويتم خفقها جيداً بالخلاط أو بالمضرب اليدوي.

يحضر قالب الكيك ثم يدهن بالزبدة، ويغلف بورق زبدة، ثم يوضع فيه خليط الكيك بالتساوي.

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج.

تخرج الكيك من الفرن وتركها حتى تبرد.

يتم خلط الكريمة مع الشيكولاته المذابة، وخفقهما جيداً، ثم تزين بها الكيكة من الوجه، مع وضع الفراولة بالتساوي وتزينها بشكل مميز، ثم تقطع الكيكة وتقدم.

يجب عدم فتح باب الفرن على الكيكة إلا بعد مرور 20 دقيقة حتى لا تهبط.

يجب أن تكون مكونات الكيكة بدرجة حرارة المطبخ.

ينخل الدقيق والبيكنج بودر قبل الإستخدام.

يفضل ضرب البيض والسكر أولاّ بالخلاط حتى الحصول على كيكة طرية وهشة.