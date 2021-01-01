طريقة عمل حلى البسكوت بالفستق بدون فرن بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

يعد حلى البسكوت بالفستق من الحلويات اللذيذة والشهية المحببة لدى الصغار والكبار. وهو من الحلوى التي تتميز بسهولة التحضير، حيث لا تتطلب فرن، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات، لكي تقدمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها أو تقدمها في المناسبات. وهو من الحلويات الغنية بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائه على البروتينات والكربوهيدرات. وتعد هذه الحلوى بالبسكوت المطحون ناعم والمضاف إليه خليط السكر والدقيق والكاكاو والحليب، ثم يضاف إليه الكريمة ويقطع أجزاء مستطيلة ويلف رول، ثم يزين بالفستق. وسنتعرف في هذا المقال على مكونات وطريقة تحضير حلى البسكوت بالفستق.

مكونات حلى البسكوت بالفستق

يتكون حلى البسكوت بالفستق من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وذات مذاق رائع ولذيذ وهي كالآتي:

كوب سكر.

ثلاثة أرباع كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

لتر حليب.

500 جم تقريبا بسكوت شاي مطحون ناعم.

75 جم كريمة بودرة.

200 مل حليب بارد.

للتزيين

طريقة التحضير

يتم تحضير حلى البسكوت بالفستق بطريقة سهلة وبسيطة، حيث لا تتطلب فرن، وبمذاق شهي وجميل وهي كالآتي: