طريقة عمل حلى البسكوت بالفستق بدون فرن بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

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يعد حلى البسكوت بالفستق من الحلويات اللذيذة والشهية المحببة لدى الصغار والكبار. وهو من الحلوى التي تتميز بسهولة التحضير، حيث لا تتطلب فرن، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات، لكي تقدمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها أو تقدمها في المناسبات. وهو من الحلويات الغنية بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائه على البروتينات والكربوهيدرات. وتعد هذه الحلوى بالبسكوت المطحون ناعم والمضاف إليه خليط السكر والدقيق والكاكاو والحليب، ثم يضاف إليه الكريمة ويقطع أجزاء مستطيلة ويلف رول، ثم يزين بالفستق. وسنتعرف في هذا المقال على مكونات وطريقة تحضير حلى البسكوت بالفستق.مكونات حلى البسكوت بالفستق
يتكون حلى البسكوت بالفستق من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وذات مذاق رائع ولذيذ وهي كالآتي:
- كوب سكر.
- ثلاثة أرباع كوب دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو.
- لتر حليب.
- 500 جم تقريبا بسكوت شاي مطحون ناعم.
- 75 جم كريمة بودرة.
- 200 مل حليب بارد.
للتزيينطريقة التحضير
يتم تحضير حلى البسكوت بالفستق بطريقة سهلة وبسيطة، حيث لا تتطلب فرن، وبمذاق شهي وجميل وهي كالآتي:
- نحضر حلة ونضيف إليها السكر والدقيق والكاكاو ونقلبهم جيدا على البارد.
- ثم نضيف إليهم الحليب ونقلبهم جيدا على البارد، ثم نرفع الحلة على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل الخليط، ثم نرفعه من النار.
- ثم نضع بسكوت شاي مطحون ناعم في صينية، ثم نسكب الخليط مباشرة عليه ونوزعه جيدا.
- ثم نغطي الصينية بكيس نايلون مطبخ، ونتركه يبرد في الثلاجة.
- ثم نحضر إناء ونضع فيه كريمة بودرة و200 مل حليب بارد، ثم نخفق جيدا.
- ثم نخرج صينية البسكوت من الثلاجة، ونسكب عليها كريمة الخفق، ونوزعها جيدا بشكل متساوٍ.
- ثم نقطع الصينية إلى نصفين، ثم إلى أجزاء مستطيلة، ثم نلف كل جزء رول، ثم نرش عليه فستق.
- ثم نرصهم في طبق التقديم، ويقدم وبالهنا والشفا.
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