ملعقة فقط في الشامبو لتكثيف وتنعيم الشعر وتقويته وتعزيز نموه في أيام

مكون بسيط ضعيه في الشامبو يعمل علي تكثيف الشعر وتنعيمه ويزيد من قوته، ترغب كل النساء في شعر مثالي يتمتع بالكثافة والقوة حتي يزيد من جمالها وإطلالتها الجذابة، ولهذا تلجأ إلي شراء منتجات العناية بالشعر مثل الشامبو والبلسم والكريمات الباهظة الثمن للحصول علي نتيجة لشعر أفضل، ولكن تعد هذه المنتجات من أكثر الأنواع ضرراً علي الشعر لأنها تتكون من مواد كيميائية تتسبب في تلف وتساقط الشعر بدلاً من تحسين مظهره، علي الرغم من أنه إذا قمتي بالبحث علي المواقع الإلكترونية سوف تجدين الكثير من المكونات الطبيعية البسيطة والفعالة والتي إذا قمتي بوضعها في الشامبو سوف تحصلين علي شعر كثيف وناعم في وقت قصير.

ملعقة واحدة من القهوة في الشامبو لتكثيف وتنعيم الشعر وزيادة قوته

تعد القهوة من أكثر المكونات الغنية بالفيتامينات التي تقوم بتحفيز بصيلات الشعر علي النمو، كما تقوم بتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس لاحتوائها علي مادة الكافيين، وأيضاً تمنح الشعر النعومة والترطيب كما تمنع تساقط الشعر وتعالج أطرافه المتقصفة الناتجة عن أضرار الصبغات مما تزيد من قوته وتجعله أكثر لمعان.

وحتي تتمتعي بشعر كثيف وناعم كل ما عليك هو القيام بهذه الخطوات البسيطة للحصول علي شامبو طبيعي يمنحك شعر مثالي وقوي وناعم كالحرير وهذه الخطوات هي

أن تقومي بوضع ملعقة كبيرة من القهوة في زجاجة شامبو من أي نوع ولكن يفضل شامبو الأطفال لخلوه من المواد الكيميائية، وحتي يمنحك نتيجة فعالة أكثر من الشامبو العادي ثم ترج الزجاجة جيداً حتي يصبح الشامبو لونه بني، ثم يترك ليلة كاملة قبل الاستخدام للحصول علي نتيجة أفضل.

في اليوم التالي قومي بغسل الشعر بالماء الدافيء ثم ترج زجاجة الشامبو جيداً وأخذ كمية مناسبة لطول الشعر، وبعد ذلك قومي بتوزيعها علي فروة الرأس مع عمل تدليك ومساج لفروة الرأس لمدة 5 دقائق بأطراف الأصابع، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر ويستخدم الشامبو مرتين في الأسبوع لتعزيز نمو الشعر بغزارة وإنبات الفراغات وللحصول علي شعر كثيف وناعم وأكثر قوة وخالي من التقصف والتساقط.

وصفة أخري للقهوة لتكثيف الشعر ومنع تساقطه قبل غسله بالشامبو المضاف إليه القهوة

يمكنك تجربة العديد من الوصفات الطبيعية البسيطة والفعالة من القهوة لتكثيف الشعر ومنع تساقطه، ومكونات هذه الوصفة هي ملعقة كبيرة من القهوة مضاف إليها ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو وزيت الخروع، ثم قومي بمزج المكونات حتي تحصلي علي مزيج سائل.

قومي بوضع الوصفة علي الشعر وفروة الرأس علي أن تكون نظيفة مع التدليك وعمل مساج للشعر بأكمله لمدة 5 دقائق، ثم يلف الشعر علي شكل كعكة ويغطي بغطاء بلاستيكي وتترك الوصفة علي الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالشامبو المضاف إليه القهوة لزيادة فعاليته علي الشعر، ويشطف الشعر بواسطة لتر من الماء مضاف إليه 3 ملاعق من خل التفاح لإزالة رائحة القهوة، وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.