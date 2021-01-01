طريقة عمل مندي الدجاج بالفرن بأسهل خطوات بالطعم الخليجي الأصلي

طريقة مندي دجاج بالفرن شهي ولذيذ، الدجاج من الأكلات الأكثر سهولة ما بين كافة الوجبات فهي تعد بطريقة سهلة وسريعة ولا تحتاج الكثير من الوقت حتى تنضج، وتشتهر بشعبيتها في كافة دول الخليج حيث تتكون من الأرز والدجاج ولكنها تعد بمكونات خاصة وخطوات مميزة، ودجاج مندي له طريقة تمنحه طعم مختلف عن الطرق العادية، كما يمكن عمل مندي الدجاج بالفرن في المنزل بكل سهولة مع ضمان أن يكون لديك نفس طعم المطاعم الكبيرة في كل دول الخليج، فتابعي معنا طريقة عمل مندي الدجاج بأسهل الطرق بالفرن بخطوات بسيطة بالطعم الأصلي. مقادير ومكونات عمل مندي الدجاج بالفرن نحتاج إلى دجاجة كبيرة الحجم مغسولة ومنقوعة في ماء وملح وليمون. عدد 3 كوب أرز بسمتي. ثمرة بصل كبيرة الحجم مقطعة إلى شرائح صغيرة. 3 فص ثوم مفروم ناعم. ثمرة فلفل حار على حسب الرغبة. ملعقة صغيرة بهارات صحيحة والقرفة الخشب والقرنفل وهيل ولومي وورق الغار الصحيح. عدد 2 ملعقة كبيرة زيت. كوب صغير زيت. ملعقة كبيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة كركم مطحون وزعفران. خطوات وطريقة عمل مندي الدجاج في الفرن في بداية يغسل الدجاج بعد تصفيته من الماء والليمون، وعمل بها عدد من الفتحات الصغيرة وثقوب وتتبل مع ملعقة صغيرة و ملح وفلفل أسود وزعفران مع كركم وتترك جانبا.

ثم بوعاء على النار يوضع الزيت وتحمر البصل مقطعة مع الثوم المفروم وعليهم فلفل الأخضر الحار أو البارد على حسب الرغبة.

ثم تقلب كل مكونات حتى يذبل البصل ويكون لونه ذهبي ويضاف عليه البهارات الصحيحة المتوفرة، من قرفة لهيل وورق الغار.

ثم في صينية بالفرن ضعي الأرز البسمتي المغسول جيدا ومنقوع قبل الطهي بنصف ساعة، ويضاف عليها كشنة البصل مع البهارات وتقلب ويضاف عليه 6 أكواب من الماء ويضاف الملح على حسب الرغبة.

غطي الأرز بورق فويل أو ورق قصدير، وباستخدام خلة الأسنان اصنعي ثقوب في الورق، ومن أعلى ضعي الدجاجة المتبلة وادخلها الفرن ساخن على حرارة 200 مئوية وتترك بالفرن لمدة ساعة كاملة.

ثم شغلي الشواية من الأعلى لمدة 5 دقائق واتركيها حتى تتحمر الدجاجة من أعلى، اخرجي الصينية وانزعي عنها ورق القصدير وضع الدجاجة على الأرز مباشرة في الصينية.

واحضري قطعة مشتعلة من الفحم وضعيها في فنجان زيت صغير وغطي الصينية بالدجاج مرة ثانية بورق القصدير ولكن يكون سليم ليس له ثقوب، ويترك الصينية في الفرن مغطاه لعدة دقائق مرة أخرى مقادير ومكونات عمل مندي الدجاج بالفرنخطوات وطريقة عمل مندي الدجاج في الفرن

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