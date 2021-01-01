صحة الأمعاء ونضارة بشرتك و6 علامات تدل على نظام غذائك الجيد

يسعى كافة الأفراد أصحاب الوزن الزائد في هذه الآونة إلى اتباع نظام صحي، وخاصة استغلال في ظل الظروف الحالية التي نمر بها في مختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا، حيث يسعى الفرد إلى بناء الجسم بشكل صحي لمقاومة الفيروسات واتباع النظام الغذائي السليم الذي يعتمد على فيتامينات، وتقوية المناعة حيث يتبع الكثيرون حول العالم أنظمة غذائية مختلفة ومتنوعة، وقد يحتار البعض فيما إذا كان يسير على الطريق الصحيح أم لا وفي حين أن الوزن وكتلة الجسم قد يتم اعتبارهما أنهما مؤشراً جيد من أجل اتباع نظام غذائي جيد لكن هناك الكثير من المؤشرات الأخرى الأكثر أهمية لاسيما حين يواجه الشخص فترة ثبات أثناء اتباع حمية غذائية، وفي المرة القادمة التي تسأل فيها نفسك عما إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً جيداً أم لا فابحث عن هذه المؤشرات للحصول على الإجابة بحسب بعض المواقع المتخصصة.

6 علامات مهمة تكشف نظام غذائك الجيد : 1- نضارة البشرة مع التقدم في العمر :

يعاني كبار السن من الشيخوخة، حيث تعد أمر لا مفر منه ولا يمكنك إيقاف تأثيرها على بشرتك مهما طال الزمن، حيث أجريت العديد من الأبحاث على النظام الغذائي الجيد فله فوائد متعددة، وذلك بهدف تعزيز صحة الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة لاسيما النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية وانخفاض السكريات والكربوهيدرات المكررة والدهون السيئة، وهو ما قد يساعد الجلد على الاحتفاظ ببعض من وهج الشباب.

2- الطاقة العالية :

تأتي الطاقة المرتفعة من توازن الأطعمة في وجباتك لأن الأطعمة الصحية توفر لجسمك العناصر الغذائية التي يحتاجها للحصول على طاقة مستدامة، ومن أبرز هذه الأنواع: البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات الغنية بالألياف ومنتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم وكمية صغيرة من الدهون الصحية، ويساعد تناول الطعام كل ثلاث إلى أربع ساعات أيضاً في الحفاظ على الطاقة وتوازن السكر في الدم.

3- صحة الأمعاء :

فضلات الجسم تعد دليلاً جيداً على صحة الأمعاء وبالتالي صحة الجسم ومن أبرز الأطعمة التي تقيك من الإمساك الألياف والفواكهة والخضروات

4- مناعة قوية:

يعد النظام الغذائي الجيد من أهم العوامل التي تساعد على مناعة قوية، حيث تعد جاهزة لمحاربة نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية والالتهابات، حيث كانت تعاني من هذه الأمراض مراراً وتكراراً فتأكد من حصولك على ما يكفي من البروتين وهو جزء من نظام الدفاع في الجسم، كما تعد المأكولات البحرية والدواجن واللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والبذور كلها مصادر جيدة لتعزيز المناعة، هناك أيضاً الأطعمة الغنية بفيتامين A وCو E والزنك من أجل رفع نظام المناعة لديك إلى مستوى آخر وتأتي هذه الفيتامينات في شكل الخضار الورقية والحمضيات والحبوب الكاملة.

5- أسنان ولثة سليمة :

يصاب عدداً من الأشخاص بتسوس الأسنان حيث تتفاعل البكتريا مع طبقة البلاك، حيث تتشكل بشكل مستمر على أسنانك مع السكر في الفم، وتنتج الأحماض التي تهاجم مينا الأسنان ولذلك فإن شرب الكثير من المشروبات و الفاكهة المحلاة والإفراط في تناول الحلوى والكعك والبسكوت يعرضك لخطر تسوس الأسنان، وإذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى بعض العناصر الغذائية، فقد يكون من الصعب على الأنسجة الموجودة في فمك مقاومة العدوى، مما يساهم في الأصابة بأمراض اللثة وفقاً لجمعية طب الأسنان الأمريكية، وتتمتع بصحة أسنان جيدة تناول وجبات صحية متوازنة وقلل من تناول الوجبات الخفيفة واشرب الكثير من الماء واستخدم فرشاة الأسنان كل يوم.