وصفة سحرية لتبيض البشرة بالنشا والنتيجة من أول إستخدام

وصفة سحرية لتبيض البشرة، تسعى العديد من النساء للحصول على بشرة جميلة وناصعة البياض، وعادة ما تلجأ لصالونات التجميل لتقشير البشرة ووضع بعض الكريمات عليها وإستخدام بعض الماسكات التي تساعد في تفتيح البشرة، وعادة ما تعطي نتيجة سريعة ولكنها غير مستمرة،حيث ان هذه المواد تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة وقد تسبب بعض الإلتهابات بها، حيث أننا بعيدين كل البعد عن الوصفات الطبيعية المنزلية الأمنة على البشرة والتي تعطي نتيجة فعالة ودائمة من أول إستخدام لها، حيث أن مغذيه للبشرة وتعمل على ترطيبها وتنعيمها وتفتيح لونها.

تعد النشا من المكونات الطبيعية التي لا غنى عنها في كل منزل، حيث لا يقتصر إستعمالها في المطبخ فقط ودخولها في تحضير الحلويات الشرقية والغربية، ولكنها تدخل في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، وهي أمنة تماماً للبشرة تعطي نتيجة سحرية من اول استعمال لها، تعد النشا من المكونات التي تفيد الجسم والبشرة والشعر عامة، بالإضافة للأحماض الأمينية التي تحتوي عليها المغذية للبشرة، وتقلل من ظهور الحبوب وتفتح المناطق الداكنة بالجسم.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون.

نحضر إناء صغير يوضع فيه الحليب البودر والنشا وزيت الزيتون، وتخلط المكونات مع بعض جيداً، ثم يوضع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماماً.

تغسل البشرة جيداً، ثم تجفف ويتم وضع أي نوع كريم مرطب.

لاحظي النتيجة من أول استعمال للوصفة.