طريقة الشاورما السورية باللحم بتتبيلة المطاعم الأصلية

طريقة الشاورما السورية هي ألذ أنواع الشاورما، حيث أنها تتمتع بمكونات رخيصة، ولكنها شهية في نفس الوقت، وهناك سر الشاورما السورية التي يبحث عنها الجميع، كما يبحثون عن مضغوط اللحم حتى تصبح في المنزل مثل المطاعم، ولذلك وجدنا أن النساء تبحثن عن طريقة عمل الشاورما اللحم السورية في المنزل على وجه الخصوص، التي تتمتع بكونها ألذ من شاورما الدجاج لذلك سنوفر لكم طريقة عمل الشاورما بالعيش السوري والتي تقدم مع مجموعة من الأطباق مثل الهريس باللحم أو يمكن تقديمها مع اللحمة الباردة.

قم بتحضير كيلو من اللحم الذي يتم تقطيعه إلى شرائح رفيعه.

نقوم بتوفير فصين من الثوم، وأربع ملاعق من الزبادي.

حبتين من الليمون، وملعقة من الخل الأبيض.

نقوم بتوفير كزبرة مطحونة ناعمة جدًا.

نقوم بتوفير كوب من زيت الزيتون، وملعقة من الزنجبيل.

رشة من جوزة الطيب ونحرص على أن تكون ناعمة أيضًا.

حبة من البطاطس، ومعها نقوم بتوفير أيضًا حبة من الطماطم، وحبة من البصل.

ويمكن أن نبدأ تحضير الشاورما السوري من خلال توفير وضع البصل في الزيت، ونقوم بالتقليب ومن ثم نضع اللحمة ونستمر في التقليب.

ثم نقوم بوضع التوابل التي قمنا بتوفيرها، ونقوم بالتقليب أيضًا، ووضع ربع كوب من المياه، ونتركها على نار هادئة.

ثم نقوم بوضع الطماطم عندما تقترب من النضج، ونحرص على أن نقوم بتقطيعها شرائح أيضًا، ومن ثم نقوم بوضع المياه المتبقية.

ثم بعد ذلك نقوم بإغلاق النار، ونضع البطاطس في مقلاه بها زيت، ونقوم بتحميرها.

طريقة الشاورما السوريةطريقة عمل الشاورما السوريطريقة عمل الشاورما بالعيش السوري

وعقب الانتهاء من تحمير البطاطس، علينا أن نقوم بإحضار العيش السوري، ومن ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الزبادي بها، ومن ثم نقوم بوضع الشاورما اللحم التي انتهينا منها، ومن ثم نقوم بلف العيش رول، ويمكن أن تقدم مع السلطات، أو يمكن أن نضع معها الثومية التي تعتبر من أشهى أنواع السلطات السورية التي تقدم مع الشاورما، سواء إن كانت شاورما لحمة أو شاورما الدجاج.