طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز بطعم لذيذ

لا يقتصر عمل الكريم كراميل على شراء العبوة فحسب، فهناك عدد من الخطوات السهلة التي يجب اتباعها، وهذه الخطوات تكون مكتوبة على العبوة، ولكن من خلال تطبيق بعض الأفكار الإضافية التي تناسب ذوقك، يمكنك الحصول على أشهى وألذ كريم كراميل، يشبه الذي نتناوله في المطاعم بأسعار كبيرة، تابعي معنا وسوف تتعرفين على طريقة عمل وتقديم الكريم كراميل اللذيذ.

طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز بخطوات سهلة:-

مقادير الكريم كراميل:-

عبوتين كريم كراميل.

كوبين من اللبن السائل.

كوب ونصف من السكر الناعم.

لتزيين الكريم كراميل:-

بندق مجروش.

لوز مجروش.

قطع من الفراولة الطازجة.

خطوات التحضير:-

نحضر وعاء مناسب ونضع به اللبن ونضعه على النار وننتظر حتى يغلي جيدًا.

بعد أن يغلي اللبن نضيف عبوات الكريم كراميل ونقلبهم معًا جيدًا حتى يذوب بشكل تام، ويصبح القوام متماسك.

ثم نقوم بإضافة السكر مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب السكر تمامًا ونحصل على خليط ناعم، ثم نرفع الوعاء من على النار.

ثم نضع الكراميل الموجود مع العبوات داخل أطباق التقديم، ونبدأ في توزيع الكريم كراميل في هذه الأطباق.

ثم نضع هذه الأطباق داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن عشر ساعات، وبعد مرور هذه المدة نقوم باختبار قوام الكريم كراميل ونتأكد أنه أصبح جاهزًا للتقديم.

إذا وجدنا الكريم كراميل غير متماسك، ما علينا سوى تركه مدة أكبر في الثلاجة، وعندما يكون جاهز نخرجه من الثلاجة وبحذر شديد نقلبه على طبق تقديم.

وفي حالة التصاق الكريم كراميل في الوعاء، يمكنك تدفئة هذا الوعاء باستخدام حمام بخار.

ثم نقوم بتزيين أطباق الكريم كراميل بكمية مناسبة من اللوز المجروش، كما يمكن توزيع قطع الفراولة على وجه الكريم كراميل مع رشة من البندق المجروش.