صبغ الشعر للتخلص من الشيب بوصفة الأجداد السحرية وودعي الشعر الأبيض إلى الأبد

صبغ الشعر للتخلص من الشيب، إذا كنتي تبحثين عن طريقة صبغ الشعر للتخلص من الشيب المبكر أو الشيب الناتج عن التقدم في العمر أو نقص الفيتامينات، فإليك أفضل الطرق للتخلص من الشعر الأبيض بطريقة آمنة وبدون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل ودفع مبالغ باهظة، حيث يبدأ الشيب فى الظهور مع التقدم في العمر، ومع وجود نقص شديد فى الفيتامينات والمعادن الضرورية للتعزيز من صبغة لون الشعر الطبيعية، ومن خلال اتباع الوصفات الطبيعية بجانب تناول الأغذية الصحية يمكن استعادة لون الشعر الطبيعي وبدون الحاجة إلى استخدام الصبغات الكيميائية.

صبغ الشعر للتخلص من الشيب

هناك العديد من الطرق الطبيعية المستخدمة في صبغ الشعر للتخلص من الشيب بمكونات طبيعية وفي متناول الجميع وإليكِ الطريقة:

أحضري كمية مناسبة على حسب طول شعرك من أوراق الكرز وأواق الشاي الأسود.

ضعي هذه الأوراق في إناء معدني واتركيه حتى يغلى، وعندما تفتر المياه ضعيها على شعرك لمدة نصف ساعة وغطي شعرك باستخدام كاب الاستحمام.

يمكنكِ تكرار هذه العملية بشكل يومي إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريديها ويختفي الشيب.

ومن ثم يُمكنك تكرارها مرة واحدة كل أسبوع.

طريقة صبغ الشعر طبيعياً باستخدام جوز الهند

المكونات:

كوب من زيت جوز الهند النقي.

عصير نصف ليمونه.

بعض من أوراق الكركدية.

حلبة مغلية.

طريقة التحضير والاستخدام:

تُجهز عن طريق غلي زيت جوز الهند وأضيفي له المكونات السابقة واحدة تلو الأخرى، ثم اتركيها لتبرد، ويتم وضعها على الشعر من 3:4 مرات في الأسبوع.

تعتبر هذه الوصفات المستخدم بها مواد طبيعية أفضل بكثير من الصبغات المضاف إليها مواد كيميائية؛ لأنها تضر الشعر وتسبب له التساقط والتقصف، وعلى العكس المواد الطبيعي فهي ترطب وتنعم فروة الرأس والشعر.

صبغ الشعر باللون الأشقر للتخلص من الشيب

المكونات:

صفار بيضة واحدة.

2 ملعقة من الكركم.

ملعقة زيت زيتون.

2 ملعقة خل.

عصير ليمونه كاملة.

ماء للعجن.

3 ملاعق حناء.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بخلط جميع المكونات سوياً في طبق مناسب حتى تمتزج المكونات وتصبح خالية من التكتلات وذات قوام مناسب لوضعه على الشعر، ثم أضيفي الصبغة على الشعر واتركيها لمدة 4 ساعات ثم يُغسل بالماء الفاتر، يراعى شطف الشعر بالقليل من الماء والخل حتى يثبت اللون جيداً.