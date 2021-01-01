اقوي كريم لفرد الشعر الخشن وتنعيمة في دقائق بدون أي مواد كميائية

اقوي كريم لفرد الشعر، الشعر الناعم الأملس هو حلم كل فتاة، لذلك تلجأ الكثيرات من أصحاب الشعر الكيرلي أو المجعد إلى استخدام بعض المواد الكيميائية لفرد الشعر مثل الكيراتين وغيره، ولكن لهذه المواد أثار سلبية كثيرة على الشعر، لذلك يجب عدم استخدامها واستبدالها بخلطات فعالة لفرد الشعر وتنعيمه، وهذه الكريمات تتكون من مواد طبيعية بسيطة ومتاحة للجميع.

اقوي كريم لفرد الشعر الخشن

هذا الكريم من أبسط ما يكون، حيث نحتاج إلى حبتين من البيض وثلث كوب كبير من زيت الزيتون، يتم خلطهم جميعاً، وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على كامل الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة، وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، وسوف نلاحظ النتيجة من أول مرة، وللحصول على نتيجة أكثر فاعلية يتم تكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

هذا الكريم بسيط جداً ويتم تحضيره من عصير الليمون ولبن جوز الهند فقط، حيث يتم خلط نصف كوب من لبن جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وبعدها يوزع الخليط على كامل الشعر ويُترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، ونكرر هذه الخلطة مرة واحدة فقط كل أسبوع.

افضل انواع فرد الشعر الدائم

هذا الكريم يعتمد على الأفوكادو المعروف بفوائده الكثيرة للشعر، والتي منها علاج التقصف وترطيب الشعر وفرده بنسبة كبيرة، حيث يتم هرس حبة متوسطة من الأفوكادو وبعدها نضيف لها ربع كوب من زيت الزيتون ثم نطبق الخليط على الشعر، ونترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعدها نغسل الشعر بالماء والشامبو والطبي، ونكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوعين فقط.

في هذا الكريم نحتاج إلى نصف كوب من بذور السمسم المطحونة، وبعدها نضيف ربع كوب من الزبادي وملعقة كبيرة من العسل ونخلط جيداً، ثم نطبق الخليط على الشعر بالكامل ونغطيه ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي وبعدها نكرر هذه الخلطة مرة كل أسبوع، وفي جميع الكريمات السابقة يفضل وضع فوطة مبللة بالماء الساخنة على الشعر لزيادة فاعلية الكريمات على الشعر.