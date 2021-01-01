الكيراتين هو نوع من أنواع البروتين الهام الموجود بشكل طبيعي في البشرة والشعر وكذلك الأظافر، كما تعتمد أكبر شركات مستحضرات التجميل على الكيراتين كواحد من أهم المكونات الأساسية التي تدخل في تركيب العديد من مستحضرات العناية بالشعر، حيث يعتبر المسؤول الأول عن الهيكل الأساسي للشعر، لأنه يعمل على تقوية الشعر ويجعله يظهر بشكل طبيعي وصحي وقوي أكثر.

لكن الكثير لا يعلم ماذا يفعل الكيراتين بالتحديد، لذلك سوف نشرح هذا بطريقة بسيطة وهي أن الكيراتين يستهدف في بداية الأمر الخلايا التي تعمل على تكوين خيوط الشعر ونعومته وبعدما تمتص هذه الخلايا الكيراتين، يصبح لدينا النتيجة شعر مفرود وقوي وكثيف ولامع، كما بساعد الكيراتين في تقليل خشونة الشعر مما يجعله ناعم وصحي، لذلك كل ما عليك هو الاسترخاء ومتابعة قراءة هذا المقال لكي تتعرف على طرق عمل الكيراتين الطبيعي للحصول على شعر مفرود وناعم في وقت قصير بالمنزل.

يساعد هذا النوع من الكيراتين في علاج الشعر التالف والضعيف، وهذا لأن صفار البيض يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية وكذلك غني بالبروتينات التي بدورها تصلح أي تلف في فروة الرأس حتى تصل إلى بصيلات الشعر وبهذا يصبح الشعري قوي ومن الجذور وحتى الأطراف، أما زيت اللوز فهو يحتوي على المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الشعر للتغذية، كما يعتبر العسل من العناصر المهمة التي تعطي الشعر النعومة والرطوبة الكافية لكي يصبح الشعر مفرود وناعم، كما ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

المكونات

صفار بيض واحدة

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

طريقة التحضير

يتم وضع جميع المكونات في وعاء نظيف خاص بالوصفات وخلطهم جيدا معا لمدة 3 دقائق. يتم توزيع الخليط على الشعر، وتركه لمدة من 20 دقيقة على الأقل. يغسل الشعر بالماء البارد، ثم يغسل باستخدام الشامبو.

الأفاكادو يعمل على تحفيز فروة الرأس لإنتاج الكيراتين وهذا لأنه مصدر للأحماض الدهنية وبهذا نحصل على شعر مفرود وقوي ولامع وناعم، أما المايونيز فهو من المواد التي تحتوي على العديد من البروتينات التي يحتاجها الشعر لنمو أفضل وهذا بفضل احتوائه بنسبة كبيرة على البيض، ينصح بتكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

المكونات

ملعقة كبيرة من المايونيز

ثمرة من الأفوكادو

طريقة التحضير

تهرس ثمرة الأفوكادو جيدا ثم يضاف إليها المايونيز مع خلطهم جيدا. يوزع الخليط على الشعر مع تركه لمدة ساعة. يتم غسل الشعر جيدا بالماء البارد والشامبو.

ملحوظة: يفضل دهن الشعر بعد استخدام الوصفة بالقليل من قطرات السيروم لنتيجة أفضل وأسرع.