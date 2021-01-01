بربع تكلفة المحلات تورتة2021 شاهقة الإرتفاع للمبتدئين بكل أسرارها بسهوله وبمكونات فى كل بيت

طريقة عمل التورتة تعتبر التورتة من الأشياء الثابتة في مختلف المناسبات ويفضلها الجميع وخصوصًا الأطفال، ولذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عملها في المنزل، وذلك بسبب أسعار الكعكات المبالغ فيها، ففي هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة عمل التورتة بعجينة وكيكة اسفنجية هشة، كما يمكن تزيينها على حسب ذوقك ورغبتك.

طريقة عمل التورتة:-

مقادير الكيكة:-

5 بيضات.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من بكينج البودر.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقتين ونصف من الكاكاو الخام.

مقادير الحشوة:-

500 جرام من كريمة الشوكولاتة (كوبين من الكريمة – ملعقتين من السكر – نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو).

220 جرام من الشوكولاتة الذائبة.

قطع شوكولاتة للتزيين.

طريقة تحضير التورتة:-

في البداية وقبل البدء نقوم بإشعال الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق بعد أن ننخله جيدًا، ثم نضيف إليه الكاكاو الخام وبكينج البودر ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نحضر الخلاط الكهربي ونضع به البيض ونضيف له الفانيليا والسكر ونخلطهم مع بعضهم البعض لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم نقوم بإضافة هذا الخليط إلى الدقيق بشكل تدريجي ونستمر في التقليب.

ثم نحضر قالب مخصص لعمل الكيكة وندهنه بالقليل من الزبدة وكمية دقيق بسيطة، وذلك لتجنب التصاق الكيكة بالقالب.

ثم نسكب خليط الكيكة داخل القالب وندخله الفرن لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع إلى أن تنضج بشكل تام.

ثم نخرجها من الفرن بعد مرور الوقت المحدد ونقلبها على شبكة لكي تبرد، ثم نقطعها بشكل أفقي لثلاثة طبقات متساوية في السمك.

ثم نفصل كل طبقة وحدها ونضع كمية من كريمة الشوكولاتة على كل طبقة، ثم نرص الطبقات فوق بعضها مرة أخرى.

ثم نبدأ في تغطية الجوانب بكريمة الشوكولاتة أيضًا، ثم نضع الكيكة في الثلاجة ونتركها لمدة ساعتين على الأقل إلى أن تصبح متماسكة.

ثم نقوم بوضع الشوكولاتة الذائبة فوق الكيكة ونبدأ في تزيينها باستخدام الشوكولاتة المبشورة.