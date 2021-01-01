تكثيف الشعر بسرعة فائقه في شهر مثل ذيل الحصان في أسرع وقت

تكثيف الشعر بسرعة فائقه هو الحلم التي تحلم به كل فتاة تعاني من الشعر الخفيف وتبحث عن أفضل علاج لتكثيف الشعر في وقت قياسي، للحصول على أفضل نتيجة يجب الالتزام بكافة الخطوات والمقادير التي سيتم تقديمها مع بعض نصائح العناية بالشعر، نقدم لكم عبر موقع ثقفني تكثيف الشعر بخلطات طبيعية بوقت قياسي حيث تظهر نتيجة الوصفات الطبيعية لتكثيف الشعر في شهر وربما تظهر في أسرع من ذلك الوقت حسب طبيعة الشعر، أثبتت الدراسات العلمية أن النتائج الفورية ليست الحل الأمثل لشعر صحي حيث أن الهدف هو عدم عودة الشعر خفيف مرة أخرى، ومع ذلك فتوجد علاجات منزلية لتكثيف الشعر بسرعة سيتم شرحها لكم للحصول على أسرع نتيجة لتكثيف الشعر وتطويله.

يجب الانتباه إلى بعض نصائح العناية بالشعر قبل البدء في أستخدام أي من الوصفات الطبيعية كبداية تمهيدية لخلايا فروة الرأس وتهيئة البصيلات من أجل علاج تكثيف الشعر بسرعة فائقه وهي:

التوقف عن أستخدام مجفف الشعر إلا في حالات الضرورة القصوى وعلى فترات متباعدة.

الحصول على قسط كافي من النوم في فترة الليل مدة لا تقل عن ثمانية ساعات.

أستخدام شامبو طبي من أجل تطويل الشعر بسرعة وتكثيفه والتوقف عن أستخدام المنتجات الرخيصة.

والتوقف عن أستخدام المنتجات الرخيصة. أستخدام زيت اللوز وزيت جوز الهند لتدليك فروة الشعر لترطيب الخلايا وزيادة كثافة الشعر.

تناول أطعمة لوقف تساقط الشعر قبل بدء العلاج المنزلي لتكثيف الشعر .

. غسل الشعر بالماء الدافئ والتوقف عن الماء البارد لاحتواءه على نسبة كبيرة من الكلور تسبب تقصف الشعر.

التوقف عن أستخدام مشط بلاستيكي والتوجه إلى المشط الخشبي الذي يمنع تساقط الشعر بنسبة كبيرة.

المتابعة الدائمة للتجارب الناجحة التي تقوم بها الفتيات حيث نشرت إحدى الفتيات تجربتي في أيقاف تساقط الشعر.

الشاي الأخضر: يستخدم الشاي الأخضر لتكثيف الشعر قومي بعمل كوب من الشاي الأخضر مع إضافة معلقة من عسل النحل الطبيعي وانتظري حتى يبرد قليلاً، قومي بسكب السائل على شعرك قبل النوم مع تدليك فروة الرأس جيداً ثم غسله بالماء الدافئ في صباح اليوم التالي مع تكرار هذه الوصفة أربع مرات في الأسبوع. الأفوكادو: لا يعلم الناس وصفة الأفوكادو لتكثيف الشعر حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات و المواد المؤكسدة التي تساعد على زيادة طول الشعر، قومي بهرس ثمرة أفوكادو مع القليل من زيت الزيتون والتقليب جيداً حتى يصبح الخليط متجانس، يتم دهن الشعر بالكامل من الأطراف حتى الجذور وتركه لمدة ساعة ثم غسله بالماء الدافئ، تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على تكثيف الشعر بسرعة فائقه.