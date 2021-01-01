خلطات تبييض الوجه مضمونة 100% طبيعية وفعالة في ثلاثة أيام

خلطات تبييض الوجه مضمونة تحتل منزلة كبيرة لدى النساء التي تبحث عن الأنوثة وعلى الجمال، واللواتي يلجأن كثيرًا إلى الحصول على كريمات قد تضر بالبشرة في أوقات كثيرة، ولكننا اليوم سنطرح خلطة لتبيض الوجه بياض الثلج دون الحاجة إلى شراء مواد خام بأسعار عالية، كما يمكن الاستمتاع بالحصول على خلطة لتبيض الوجه بسرعة فائقة دون المكوث طويلًا لكي نحصل على أفضل النتائج.خلطات تبييض الوجه مضمونة
خلطة لتبيض الوجه من أول استعمال هي الهدف التي تسعى وراءه الفتيات في كل مكان، وهناك أنواع كثيرة تعمل على تفتيح البشرة سواء البشرة الدهنية أو البشرة الحساسة وأيضًا البشرة العادية، ومن بين تلك الوصفات:خلطة تبييض الوجه في ثلاثة أيام بالزبادي
- سنقوم بالحصول أولًا على كوب كامل من الزبادي.
- نقوم بتوفير ثلاث ملاعق من الشوفان المطحون جيدًا.
- علينا توفير ملعقة من الليمون.
- سنقوم بوضع الزبادي على الشوفان، ونقوم بالتقليب، ثم نقوم بوضع الليمون على الخليط، ونبدأ في مزجه.
- ثم نقوم بوضعه على الوجه عقب مزجه جيدًا، ونتركه لمدة لا تقل عن نصف الساعة.
- ثم نبدأ في عملية الفرك للوجه حتى نتخلص من الجلد الميت والبثور السوداء أو البيضاء.
- ثم نقوم بغسل الوجه بالمياه الفاترة فقط.
- ونستمر على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل.
ويمكن استعمال البرتقال في تبييض الوجه أو تفتيح البشرة الحساسة وذلك من خلال الطريقة التالية:
- سنقوم بتوفير ملعقتين من عصير البرتقال الطبيعي.
- ثم نقوم بتوفير 2 ملعقة من الكركم أيضًا.
- نقوم بعجن الخليط، بوضعه مع بعضه البعض.
- ثم نقوم بوضعه على الوجه ونقوم بالتدليك جيدًا.
- نتركه لمدة 25 دقيقة على الوجه، ومن ثم نقوم بغسله بالمياه الفاترة.
ويمكن تفتيح البشرة من خلال خلطة الدقيق والتي سنقوم بالحصول عليها بالطريقة التالية:
- سنقوم بوضع ملعقتين من الدقيق في وعاء.
- نقوم بوضع ربع كوب من ماء الورد وملعقة من عصير الليمون إليها.
- ثم نقوم بعجن الخليط، ووضعه على البشرة لمدة نصف ساعة فقط.
- ثم نقوم بعدها بفرك الوجه وغسله بمياه فاترة فقط.
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