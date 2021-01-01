اقوي كريم أساس لأخفاء عيوب البشرة عالي التغطية بدون أي مواد كميائية

اقوي كريم أساس، كريم الأساس من المواد الأساسية التي يعتمد عليها المكياج، حيث يعتبر كريم الأساس هو الخطوة الأساسية والأولى للحصول على مكياج جذاب، لذلك يجب أن يتم اختيار كريم الأساس بعناية شديدة، وهذا يعتمد على لون البشرة وحساسيتها، فالبشرة الفاتحة يناسبها نوع من كريم الأساس يختلف عن ما تحتاجه البشرة الغامقة أو السمراء، كذلك لا يطبق كريم الأساس نفسه على كلاً من البشرة الجافة أو العادية أو الدهنية، فكل نوع بشرة كريم أساس يناسبه.

اقوي كريم أساس لأخفاء عيوب البشرة

لذلك يجب قراءة مكونات أي كريم أساس قبل شرائه للتأكد من مدى ملاءمته للبشرة، ومن أنواع كريم الأساس المنتشرة جداً والتي تناسب البشرة الدهنية المختلطة في نفس الوقت هو كريم الأساس بيوديرما، وهذا الكريم يعمل كواقي شمسي ومرطب للبشرة في نفس الوقت، ويوجد منه الكثير من الدرجات حتى يتناسب مع مختلف ألوان البشرة، كما جميع المواد الداخلة في تكوينه أمنة لذلك يمكن استخدامه للفتيات من عمر 10 سنوات.

كريم أساس لاروش

كذلك يعتبر كريم أساس (لاروش بوزيه توليريان تينت) من كريمات الأساس الرائعة والمتوفرة بشكل دائم في الصيدليات، حيث يعمل هذا الكريم أيضاً كواقي شمسي، كما أنه يغذي البشرة وهذا بسبب دخول كمية كبيرة من الفيتامينات في تكوينه، كذلك يحتوي هذا الكريم على خصائص مرطبة، بالإضافة إلى قوامه الناعم جداً والذي يسهل عملية توزيعه على كامل البشرة.

فاونديشن سوسكين

يوجد نوع أخر من كريمات الأساس وهو كريم أساس (سوسكين) الذي يتميز بعدة مميزات رائعة منها أنه يتكون من مواد طبيعية مئة بالمئة، كما أنه يقي البشرة من حرارة الشمس بمعامل 30، كذلك يمكن استخدامه كمخفي للهالات السوداء (كونسيلر)، كما أن استخدامه بشكل دوري يعالج الهالات الموجودة تحت العين بنسبة كبيرة، كذلك يحفز هذا الكريم إنتاج الكولاجين في البشرة ويؤخر ظهور علامات التجاعيد على البشرة.

نصائح قبل أستخدام كريم الأساس

ويجب عند وضع كريم الأساس التأكد من نظافة البشرة وغسلها بغسول مناسب وتجفيفها وترطيبها جيداً، لأن وضع كريم الأساس على بشرة جافة يعطي طلة مزعجة جداً، كذلك يجب الابتعاد عن كريم الأساس اللامع في النهار لأن استخدام هذا النوع يعطي مظهر غير طبيعي.