وجبة العشاء الحاصلة على 10 مليون مشاهدة تحفة هيفوتك كتير لو مجربتهاش

نقدم اليوم لكل زوارنا الرقم طريقة عمل وجبة عشاء سريعة وسهلة واقتصادية وتكفي لـ 10 اشخاص، هناك الكثير من الوجبات اللذيذة والشهية سواء وجبة غداء أو عشاء ولكن قد تصبح مكلفة وأيضاً تستغرق الكثير من الوقت والمجهود، ولذلك اليوم نستعرض معكم اسهل طريقة لعمل وجبة عشاء خفيفه وسريعة فتابعوا معي المكونات والطريقة.

طريقة عمل وجبة عشاء سريعه وخفيفه

المكونات

2 بصلة كبيرة مبشورة.

2 جزرة مبشورة.

2 حبة من الطماطم المبشور.

2 قرن فلفل رومي مقطعصغيراً.

ثلاث فصوص من الثوم.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

خطوات تحضير وجبة عشاء سريعه

جهزي حلة كبيرة على النار مع ملعقتان من السمن ثم ضيفي البصل المبشور بها وقلبيها جيداً واتركيها حتي يذبل البصل.

ثم صيفي على البصل الجرز والفلفل الرومي والطماطم المبشورة والثوم، وقلبيهم جيداً ثم ضيفي عليهم كمية اللحم المفروم.

قلبيهم جيداً وضيفي عليهم نصف ملعقة من الملح والفلفل الأسود والبابريكا وابراهيم لمدة 10 دقائق حتي تنضج اللحم مع الخضار.

ثم نبدأ نجهزي العجينة نخفق بيضة واحدة ونضع عليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ونقلبهم معا، نضيف على البيضة كوب الحليب ونقلب جيداً

ثم نبدأ نضيف كوب الدقيق تدريجياً مع التقليب المستمر.

ثم ضعي على النار طاسة تيفال وادهنيها بنقطة من الزيت ثم ضعي كمية مناسبة من العجين على حجم الطاسة لديكي واتركيها لدقيقة حتي تنضجسريعا ثم اقلبيها على الوجه الأخر، استمري على ذلك حتي تنفذ لديكي كمية العجين.

حضري صينية مستطيلة وادهنيها بالقليل من السمن ثم ابدئي برص قطع العجين مثل اعداد الرقاق ضعي بالأول نصف كمية العجين ثم خذي اللحم المفروم وضعيه في النصف ثم ضعي طبقات من العجين فوقها.

قومي بخفق بيضة وادهني بيها الوجه ثم ادخلي الصينية في الفرن على الرف الأوسط واتركيها لمدة ربع ساعة مع المتابعة حتي تمام النضج وبألف هنا.