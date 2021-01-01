طريقة عمل الكيكة اليابانية الهشة اللذيذة لفاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الكيكة اليابانية، أصبحت الكيكة اليابانية أو ما يُطلق عليها الكيكة القطنية من أشهر أنواع الكيكات في هذه الفترة، فقد تداول العديد من الأشخاص صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تجريبها، وقد أشادوا في طعمها الرائع وأنها كيكة خفيفة وهشه، ولذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الكيكة اليابانية، وأيضا طريقة عمل كيكة اليوسفي وسوف أوضحها لكِ بالتفصيل من خلال هذه المقال المقدم من موقع ثقفني. طريقة عمل الكيكة اليابانية الهشة طريقة عمل الكيكة اليابانية الهشة المقادير: 60جرام زبدة ذائبة بدرجة حرارة الغرفة.

80 مل من الحليب.

80 جرام سكر ناعم.

80 جرام دقيق منخول أي نوع تفضلية.

5 صفار بيض مخفوق.

5 بياض بيض.

كيس فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

1 بيض. خطوات عمل الكيكة اليابانية اخلطي الزبدة والحليب باستخدام المضرب الكهربائي، ثم أضيفي الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخفق.

صبي صفار البيض والفانيليا على الخليط السابق واستمري في الخفق على درجة عالية.

أحضري وعاء أخر كبير الحجم واخلطي به بياض البيض مع البيضة باستخدام المضرب الكهربائي.

أضيفي السكر والملح إلى الخليط تدريجيا مع الاستمرار في الخفق.

جهزي خليط بياض البيض الذي قمنا بخفقه في بولة على حدة، ثم أضيفي ثلث كمية خليط بياض البيض فوق خليط

الدقيق ثم قلبي باستخدام ملعقة خشبية من أسفل إلى أعلي حتى يمتزجوا جيدًا.

نكرر هذه الخطوة حتي ننتهي من كمية الخليط.

نسخن الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

ندهن قالب الكيك بالزبدة أو السمن وننثر عليه بعضًا من الدقيق.

نضع قالب الكيك بداخل صينية أكبر منه في الحجم ونضع بها ماء مغلي.

نخفض درجة حرارة الفرن إلى 155 درجة مئوية وتستغرق بداخل الفرن في حدود 60 دقيقة، ثم نتركها حتى تبرد، ويُمكنك أن تزينيها باستخدام السكر البودرة مثل كيكة الشيكولاته العادية. خطوات عمل الكيكة اليابانية

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